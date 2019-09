“È ufficiale”. Reazione a catena, arriva la decisione che fa impazzire i fan

Bellissime notizie per tutti gli appassionati di Reazione a Catena, il programma della Rai condotto da Marco Liorni che ha fatto impazzire tantissimi telespettatori. Stando a quanto riporta Fanpage.it il format non dovrebbe chiudere domenica 22 settembre, come invece era stato deciso dai nuovi palinsesti dell’emittente di stato. Il programma continuerà fino al 26 settembre e il prolungamento è legato al recupero di alcune puntate saltate.

Soprattutto quelle che sono state cancellate per le dirette dedicate alla crisi di Governo. “Reazione a Catena è una bomba e non sente il peso del tempo. È coinvolgente, giocabile da casa. Ed è curato con amore dalle persone che lo seguono da dodici anni” aveva raccontato Marco Liorni a in una recente intervista, lasciandosi andare ai ricordi e soprattutto spiegando quale fosse la sua formula per un programma di così grande successo. Continua a leggere dopo la foto.









“Mi sono concentrato sul non rovinarlo – ha detto ancora Marco Liorni riferendosi a Reazione a Catena – prima preoccupazione è stata non rovinarlo. È un motore potente e durante i primi giri di pista ero molto accorto. Poi, quando mi sono sentito a mio agio, è diventato tutta un’altra cosa. È un quiz da servizio pubblico che dà il suo contributo per mantenere viva l’attenzione su ciò che si dice, contro il linguaggio sciatto. Quindi la risposta è sì, la tv può ancora insegnare qualcosa”. Continua a leggere dopo la foto.





Intanto impazza anche il gossip su Reazione a Catena. Lo riporta direttamente il settimanale Oggi.it: “Marco Liorni ha riscosso un grande successo di ascolti e di critiche con il preserale estivo di Rai 1. A viale Mazzini si mormora che alcuni dirigenti stiano facendo fuoco e fiamme per affidargli da gennaio L’Eredità al posto di Flavio Insinna”. Si tratta di una vera e propria bomba che scuote gli ambienti televisivi nostrani. Continua a leggere dopo la foto.





Quello che è certo è che gli appassionati di Reazione a Catena potranno continuare a godersi Marco Liorni fino al 26 settembre, tirando un sospiro di sollievo. L’imminente chiusura è stata scongiurata e ora ci sono almeno quattro giorni in più per divertirsi e rilassarsi davanti al televisore.

