“Vergogna!”. Antonella Clerici, una foto scatena il caos: volano insulti

Lontana dalla tv Antonella Clerici continua a far parlare di sé. La popolare conduttrice lo ha fatto attraverso uno scatto che in poche ore ha fatto il giro della rete. Colpa, se così, si può dire, di una ‘cucina nel bosco’. E via alla sagra dei commenti. C’è chi la rimprovera e chi la ammira e chi, come Selvaggia Lucarelli, semplicemente la invidia. “Con una cucina così starei ai fornelli tutto il giorno”, scrive un’utente. Peccato però che, come detto, ci sia anche chi non ha affatto gradito l’immagine… E così dopo uno stupito “Tutto il mio appartamento è grande quanto la cucina di Antonella”, c’è anche chi la rimprovera con “Non mi sembra carino tutto questo ostentare”. Sulla questione è addirittura intervenuta Selvaggia Lucarelli, che ha tirato in ballo il compagno chef: “Lorenzo Biagiarelli è svenuto. (la nostra cucina è 5 mq!)”.

In realtà, però, il grosso dei fan è parso entusiasta per la foto, dimostrando di voler rivedere al più presto la conduttrice alla guida di un nuovo programma, magari proprio da quella cucina così bella e particolare. Continua dopo la foto









“Sarebbe molto bello che tu facessi delle video ricette dalla cucina nel bosco”, hanno scritto sotto il post di Antonella Clerici. E ancora: “A me ‘La cucina nel bosco’ sembrerebbe invece un nome perfetto per un nuovo programma.. no?” Insomma, la voglia di rivederla in tv è grande e i suggerimenti piovono a profusione… Antonellina ci penserà su? Oppure qualcosa sta già bollendo in pentola? Continua dopo la foto





La sensazione è che molto presto la richiesta dei fan sarà accolta e Antonella Clerici sarà rivista presto in tv. Certo è che per la bionda conduttrice, quella di quest’anno è stata un’estata particolarmente dura: la prima fuori dai palinsesti Rai dopo anni di lavori ininterrotto. Un sodalizio che sembra davvero agli sgoccioli dopo il rifiuto di Antonella Clerici di prendere parte a Miss Italia. Una scelta che in molti hanno visto come un contentino, e che tanti hanno condiviso. Continua dopo la foto







Antonella Clerici nasce a Legnano (Mi) il 6 dicembre 1963. Frequenta il liceo classico e ottiene poi una laurea in giurisprudenza. Decide di intraprendere la carriera di giornalista: come professionista inizia nell’emittente tv milanese Telereporter dove conduce programmi e giochi pomeridiani per ragazzi. Per il telegiornale viene inviata sui campi di calcio e di basket, come spalla ai nomi noti dei campioni – nei rispettivi sport – Walter Zenga e Dino Meneghin. La sua prima esperienza in Rai arriva nel 1986 con il programma di intrattenimento “Semaforo Giallo”; il programma di giochi è rivolto ai più giovani e alla conduzione viene affiancata dall’attore David Riondino. L’inizio di una lunga cavalcata.

