Lutto per Walter Nudo: il dolore del modello su Instagram

Lutto per Walter Nudo: il modello e primo vincitore de L’Isola dei famosi, piange la scomparsa di Francesco Columbu. Il culturista sardo era un amico fraterno di Walter Nudo e di Arnold Schwarzenegger. Francesco Columbu è venuto a mancare il 30 agosto 2019, all’età di 78 anni a seguito di un malore mentre faceva il bagno a San Teodoro, nella sua Sardegna. A nulla è servito l’intervento dei sanitari e di un’eliambulanza: Columbu è morto poco dopo l’arrivo al Pronto Soccorso dell’ospedale di Olbia.

Dopo la morte, la salma di Columbu è stata trasportata nella sua città natale, Ollolai. Quella perdita è stata uno strazio per Walter Nudo che ha dedicato un lungo post su Instagram all'amico: "Grazie Franco !!!! Franco Columbu uno dei miei idoli insieme ad Arnold, pilastri del mondo del body building è volato in cielo! Era diventato uno straordinario fisioterapista, oltre ad essere stato un Mr Olympia 🙏. Mi curò la spalla sinistra oltre ad avermi dato consigli preziosi su come raddrizzare il mio corpo sbilenco!".









E scrive ancora: "Il suo umorismo precedeva la sua fama🙏. Con @schwarzenegger una delle più belle amicizie mai viste piena di gratitudine e riconoscenza! Puoi essere ricco e famoso ma gli esseri umani sono tutti uguali, si ride per le stesse cose e si piange per le stesse cose! il mio affetto e amore alla sua famiglia e alle persone che lo amavano🙏 Franco you will always be an inspiration. thank you 🙏🙏❤️ #gratitude#francocolumbu".





La cerimonia funebre per ricordare Francesco Columbu si svolgerà martedì 3 settembre alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo. La camera ardente è già stata allestita nella sala consiliare del municipio. Ed è lì che centinaia di concittadini stanno andando a salutare Columbu. Ex Mr Olympia, titolo conquistato nel 1976 e nel 1981, viveva da tempo negli Stati Uniti. In vita fu grande amico e compagno di allenamenti di Arnold Schwarzenegger.





I due si erano conosciuti in Germania. Columbu, dopo aver conosciuto Arnold Schwarzenegger, lo seguì, in parte, nell’avventura nel mondo del cinema. Insieme all’attore austriaco fu tra i protagonisti del film documentario culto “Pumping Iron”. Uomo d’acciaio (Pumping Iron) è un film documentario del 1977 diretto da Robert Fiore e George Butler. Il film documenta la preparazione di alcuni tra i più grandi culturisti di tutti i tempi alla finale di Mister Olympia 1975.

