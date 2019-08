Mike Bongiorno, la trasformazione del figlio ‘Leolino’ è impressionante. Eccolo alla soglia dei 30 anni

Vi ricordate Leonardo, il figlio di Mike Bongiorno? L’amato presentatore, morto l’8 settembre del 2009, parlava sempre del piccolo “Leolino”, spesso lo portava anche con sé in tv e lo mostrava fiero ai suoi ammiratori. Leonardo, terzogenito di Mike e della moglie Daniela Zuccoli, era la mascotte di casa. Oltre a lui, Mike e sua moglie avevano Michele Pietro Filippo e Nicolò. Se prima, quando c’era ancora Mike, capitava tanto in tanto di vederlo, da quando il padre è morto di “Leolino” non si sono più avute notizie.

Sembrava che avrebbe potuto avere un futuro nel mondo della televisione. E invece Leonardo Bongiorno non ha seguito le orme del padre. Eppure aveva tutte le carte in regola per diventare famoso. E invece Leonardo ha fatto perdere le sue tracce. Ma che fine ha fatto? Cosa fa ora per vivere? Alla soglia dei 30 anni, lo ritroviamo così… Intanto vi sveliamo una cosa: è cambiato assai ma il suo bel caschetto biondo è sempre lì…









Dimenticate, però, il bambino sbarbatello che ricordate. Oggi Leonardo è un uomo e, ovviamente, ha un volto maturo. Il 5 settembre (cioè 3 giorni prima dell'anniversario della morte del padre, venuto a mancare l'8 settembre, appunto) Leo compirà 30 anni. È giovane ma ha le idee molto chiare. Sa che non gli interessa il mondo dello spettacolo. E sa che il suo sogno è lavorare nell'ambito dell'economia. E infatti ha scelto di studiare Economia. Si è laureato alla Bocconi di Milano e sta realizzando il suo sogno, cioè quello di fare il manager.





Capito? È un manager! Suo padre sarà contento… Leonardo ha anche una grande passione per la politica e chissà che un giorno non decida di dedicare la sua vita all'impegno politico. Nel frattempo è impegnato nel sostegno della Fondazione Casa Allegria, nata in memoria di Mike Bongiorno, che si occupa di giovani e anziani in difficoltà. Per questa causa a cui tiene molto dona ogni giorno il suo contributo attivamente. È buono e generoso, proprio come era suo padre. Padre che ha perso quando lui era troppo giovane. Quella morte lo ha spiazzato in un'età per lui critica…







Ma Leonardo ha alzato la testa, si è rimboccato le maniche e ha cercato di realizzare i suoi sogni. Fin qui sembra esserci riuscito. Leonardo Bongiorno sembra anche sereno dal punto di vista sentimentale. Molto spesso pubblica foto in compagnia di una ragazza, Sofia Hintermann, che fa la modella. I due appaiono felici e sembrano molto legati. Di recente sono andati insieme a Mikonos, in Grecia, per poi godersi qualche giorno di relax in Sardegna. Per quanto riguarda la memoria del noto presentatore Mediaset, Mike Bongiorno, il giorno 8 Settembre, verrà celebrato il primo decennale dalla morte del "re dei quiz".

