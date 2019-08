Amadeus e Giovanna Civitillo, dopo l’annuncio di Sanremo, arriva la decisione del conduttore

Amadeus è pronto a immergersi nei preparativi del ‘Festival di Sanremo 2020’. Un incarico importante di cui Amadeus va molto fiero. Sarà proprio l’ex deejay il padrone di casa e direttore artistico di Sanremo 2020, nell’edizione che celebrerà i 70 anni del festival. “Ho avuto oggi la notizia che uno aspetta da una vita quando fa il presentatore – aveva detto a Repubblica dopo l’annuncio ufficiale – il sogno, da quando si è ragazzi, è quello di poter condurre da grandi il Festival di Sanremo”.

Bello! Amadeus è un volto Rai amatissimo, è un grande esperto di musica, storico dj, e tutti hanno gioito quando hanno appreso la notizia. Al suo fianco, ad aiutarlo in questo arduo compito, c'è la moglie Giovanna Civitillo. I due, che si sono sposati 10 anni fa con rito civile, sono di nuovo convolati a nozze lo scorso luglio, stavolta con rito religioso. Sono una coppia affiatatissima e Amadeus sa di poter sempre contare su di lei. Anche per il Festival di Sanremo.









"Preparo Sanremo con mia moglie: sarà ricco di emozioni. Di lei mi fido ciecamente, la coinvolgo in ogni scelta e tutte le volte che le ho dato retta, non me ne sono mai pentito" ha detto in una lunga intervista al settimanale Oggi. E ha aggiunto: "Il Festival non lo puoi sbagliare: va fatto bene. È come la finale di Champions League, devi vincerla. Ho già le idee molto chiare. Ci lavoreremo giorno e notte perché per fine dicembre deve essere tutto fatto. Sarà un Festival pieno di affetto, di sentimento. Saranno sempre e solo le emozioni a guidare le mie scelte".





E intanto che i giorni passano, il Festival si avvicina. Ed è tempo di iniziare a pensare a chi saranno gli ospiti e chi le vallette. Amadeus ha le idee abbastanza chiare… Il suo sogno è di riportare sul palco dell'Ariston Madonna. Era già successo nel 1995 e nel 1998 quando il Festival fu condotto rispettivamente da Pippo Baudo e Raimondo Vianello. La mitica Madonna accetterà di tornare sul palco per celebrare la 70esima edizione del Festival di Sanremo? Chi lo sa…







“Mi piacerebbe molto far tornare Madonna sul palco di Sanremo. Monica Bellucci come valletta? Magari!”. Ecco, Amadeus ha svelato anche chi vorrebbe avere al suo fianco in veste di valletta. La strepitosa Monica Bellucci… Sarebbe davvero un bel colpo averla a Sanremo. Riuscirà Amadeus a convincere anche lei? Noi ci auguriamo di sì. E a voi chi piacerebbe vedere al Festival di Sanremo?

