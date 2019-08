Tina Cipollari, capelli corvini e viso smunto: l’opinionista di Uomini e donne è irriconoscibile

Eccoci. Il 9 settembre si ricomincia. Torna Uomini e donne. Ovviamente il pubblico freme e non vede l’ora di rivedere i propri beniamini. In queste ore stanno circolando i nomi dei tronisti della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi. Le nuove troniste del Trono classico saranno Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche, mentre i tronisti saranno Giulio Raselli e Alessandro Zarino. Le registrazioni sono iniziate il 29 agosto e tra poco, in tv, vedremo cosa succede in studio.

Nel frattempo, per un ritorno in televisione in grande stile, Tina Cipollari ha cambiato look. Per non sbagliare, ha deciso di affidarsi alle mani esperte del parrucchiere più chiacchierato: Federico Fashion Style. È stato proprio il “re delle onde” a postare una foto del nuovo look della Cipollari con la seguente didascalia: “Oggi super volume per @tinacipollarioriginal con le Extension della mia linea per @balmainhaircouture e poi su di lei ho realizzato delle sfumature naturali grazie a #stardust e poi tonalizzato con #10.32 della mia linea facilmente acquistabile tramite la mia applicazione! Bhe direi pazzesco! #ilsalonedellemeraviglie #top #anzio#federicofashionstyle”. Continua a leggere dopo la foto









Ma i fan della Cipollari non sono convinti che quello sia il look giusto per lei. Qualcuno ha detto che quei capelli sono troppo lunghi per una signora, un altro ha detto che il volume si vede soprattutto sulle labbra. Altri sono stati più cattivi e hanno commentato in modo più brutale: “Orrenda”, “Brutta lei e il colore”. A ogni modo, non è detto che questo sia il look definitivo che la Cipollari sceglierà per Uomini e donne: si sa, è una donna volubile e può cambiare idea di punto in bianco… Continua a leggere dopo la foto





Proprio nelle ore in cui circola in rete la foto della nuova Tina Cipollari, circola anche un’altra foto. Sempre di Tina. Ma lei è irriconoscibile. È magrissima, ha i capelli nerissimi e la faccia da ragazzina. La foto che viene dal passato ha lasciato basiti i fan di Tina che non riescono a credere ai propri occhi… Agli inizi della carriera televisiva, Tina era praticamente una bambina. Dai capelli nerissimi. E liscissimi… Molto diversi dai ricci che ha ora. Continua a leggere dopo la foto





E guardate come è magra! Il viso è scavato e tonico. Insomma, Tina sembra un’altra. Intanto continuano a circolare gossip sul suo ex Kikò Nalli che ormai frequenta ufficialmente la ex gieffina Ambra Lombardo. Tra le due non corre buon sangue, come dimostra ciò che ha detto la Lombardo intervistata da Nuovo Tv. Quando le viene chiesto se prenda spunto dalla Cipollari per intraprendere una carriera in tv, lei risponde: “Non mi ispiro a Tina proprio in nulla: siamo molto diverse, in tutti i sensi. Ma non mi faccia dire altro”. Attendiamo la replica di Tina. Con ansia.

“Orrenda”. Tina Cipollari, drastico cambio di look per la prima puntata di Uomini e donne