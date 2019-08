“Dopo mesi e mesi comincio a riconoscermi. Gianluca, il mio parrucchiere, mi saluta abbracciandomi. Mi ha fatto un colore bellissimo, ha anche tagliato un po’ i capelli sui lati. Non mi sembrava vero e possibile che un pettine potesse ancora infilarsi tra i miei capelli. L’ho sentito leggero come leggero è ora il profumo dello spray che mi sto portando addosso”.

E ancora: “Lo sento arrivare da sopra. Mi accompagna mentre salgo in macchina. Al semaforo si affianca una moto, un ragazzo giovane e bello mi guarda, alza le sopracciglia e ammicca. Ammicca proprio a me. In un secondo passo da “paziente oncologica con peluria in ricrescita” a “donna”. È una sensazione strana di emozione e felicità. Non so descrivere. Ma sicuramente mi capirete”. Così Sabrina Paravicini, che nella fiction Rai ”Un medico in famiglia” vestiva i panni di Jessica Bozzi, infermiera e amica stretta della famiglia Martini, è tornata a parlare della sua battaglia contro il cancro. (Continua a leggere dopo la foto)









Una foto scattata dal parrucchiere, perché l’oncologa l’ha autorizzata a fare il colore, cosa che le ha dato una forza incredibile, facendole provare delle sensazioni che aveva ormai dimenticato. Dopo mesi ed è tornata al castano scuro che l’ha sempre contraddistinta. L’attrice ha documentato tutto sui social, dove si è mostrata prima e dopo il trattamento. L’appuntamento dal parrucchiere le ha permesso di vedersi di nuovo bella, di nuovo donna, ed è una cosa che negli ultimi mesi pensava che non sarebbe più accaduta. Un vero messaggio di speranza lanciato a tutte le donne che, come lei, lottano contro il cancro. (Continua a leggere dopo la foto)





L’attrice ha dovuto affrontare un periodo non semplice. Le è infatti stato diagnosticato un cancro al seno che l’ha costretta a dei cicli di chemioterapia. Il tumore era nascosto dietro alcune cisti presenti sotto il capezzolo: le cellule tumorali hanno attaccato le cisti e il corpo ha avuto una reazione istantanea. Sabrina ha dovuto iniziare subito la chemioterapia perché il tumore non era operabile. Già prima di venire a conoscenza di questa malattia, però, l’attrice aveva dovuto prendere una scelta difficile e intraprendere una coraggiosa battaglia. (Continua a leggere dopo la foto)





Aveva infatti deciso di abbandonare le scene per dedicare maggiori attenzioni al figlio Nino, affetto da sindrome di Asperger. Insomma, una donna coraggiosa, che ha deciso di condividere sui social la sua battaglia contro il cancro, a partire dal momento in cui è venuta a conoscenza della sua condizione.

Vanessa Incontrada beccata così! Al mare fa girare proprio tutti: “La grande bellezza!”