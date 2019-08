“Ho fatto testamento”. Raz Degan, la drammatica confessione dell’ex di Paola Barale spiazza

Raz Degan, la confessione che sconvolge tutti. In una lunga intervista al Corriere della Sera, l’ex di Paola Barale ha parlato di un momento drammatico della sua vita, quello in cui ha deciso di fare testamento. Era convinto di essere vicino alla morte e ha scritto le sue ultime volontà. Ma come sarebbe? Che cosa è successo? Perché Raz Degan lo ha fatto? Cosa non sappiamo? Col Corriere della Sera Raz Degan si è aperto a confessioni molto intime e personali.

Per prima cosa l'ex conduttore di Mistero, ha rivelato quale motivo lo ha spinto all'epoca a partecipare all'Isola dei Famosi. Una motivazione dolorosa: la madre era molto malata e Raz aveva bisogno di soldi. Per questo motivo ha deciso di partecipare al reality. Prima di partecipare al reality, mentre era in Tibet, al modello è capitato un fatto molto spiacevole: si è ammalato di polmonite. E ha creduto che non sarebbe sopravvissuto. Cosa ha detto al Corriere della Sera.









"In un villaggio sperduto tra Nepal e Tibet mi venne la polmonite. Pensavo sarei morto – ha raccontato – feci testamento, lasciando il trullo a una fondazione sugli squali". Si è visto la morte in faccia, si è impaurito e ha deciso di fare testamento perché era certo che non ce l'avrebbe fatta. Anche l'esperienza de L'Isola dei famosi è stata per lui molto dura. Ed è da allora che Raz si è iniziato a interrogare sulle cose veramente importanti della vita.





E, proprio per via dei suoi pensieri, Raz Degan si è ritirato in solitudine. Sembrava essere sparito nel nulla. Ma che cosa fa oggi il bellissimo Raz? Lo ha raccontato al Corriere: "Cosa ho fatto in tutto questo tempo? Sono stato a coltivare, innaffiare, gioire, inspirare ed espirare, vivere e creare. Ora sto rispondendo dal tetto del mio trullo in Puglia". Ma pare che la sua vita in solitudine stia per finire… Sembra infatti che Raz stia per tornare.







Cosa? Pare di sì. Pare che lo vedremo nelle vesti di un "bellissimo personaggio"… E ovviamente non vediamo l'ora… E intato raz si gira il mondo e respira vita. Basta dare uno sguardo al suo profilo Instagram per rendersi conto che è uno che fermo non sa stare. Sarà pure sparito dal piccolo schermo ma per una buona causa. E ora che sappiamo che presto tornerà, il nostro umore è decisamente migliorato. E il vostro?

