“Orrenda”. Tina Cipollari, drastico cambio di look per la prima puntata di Uomini e donne

Tina Cipollari, il nuovo look è col botto. Siamo agli sgoccioli: manca davvero poco all’inizio della nuova edizione di Uomini e donne che partirà il 9 settembre per la gioia di tutti gli appassionati. E, per un ritorno in grande stile, Tina Cipollari ha deciso di cambiare. E si è affidata alle sapienti mani del parrucchiere più celebre della tv, Federico Fashion Style. È stato proprio il famoso hair stylist a postare la foto della nuova Tina Cipollari.

“Oggi super volume per @tinacipollarioriginal con le Extension della mia linea per @balmainhaircouture e poi su di lei ho realizzato delle sfumature naturali grazie a #stardust e poi tonalizzato con #10.32 della mia linea facilmente acquistabile tramite la mia applicazione! Bhe direi pazzesco! #ilsalonedellemeraviglie #top #anzio#federicofashionstyle” ha scritto nella didascalia della foto che lo ritrae con l’opinionista più famosa del programma che è ormai pronta per riprendersi la sua poltrona. Continua a leggere dopo la foto









I commenti sotto il post, però, sono crudeli: “Non le donano…i capelli così lunghi ad una signora non donano c’è poco da fare!” scrive qualcuno. “Tanto è brutta lo stesso” scrive un altro. E ancora: “Orrenda”, “Brutta lei e il colore”, “Super volume pure sulle labbra 😂😂Madonna mia. Che gommoni”. Insomma, il nuovo look non convince tutti. Ma qualcuno sì: “Tina stai benissimo”, le scrive qualcuno. “Sei un mito”, “Davvero di classe” sono altri dei commenti. Continua a leggere dopo la foto





Il parrucchiere più chiacchierato del momento ha mantenuto il biondo tipico dell’opinionista del dating show, ma ha aggiunto qualche dettaglio particolare. Federico, anche conosciuto come il “re delle onde” ha realizzato per Tina un’impeccabile mosso che dona ai capelli di Tina molto movimento. Non solo: ha aggiunto una sfumatura color cenere alla radice del capello e un illuminante color platino sulle punte. Secondo qualcuno sarà così che Tina si mostrerà per la prima puntata del dating show di Maria De Filippi. Continua a leggere dopo la foto





Ma c’è anche chi pensa che la Cipollari potrebbe cambiare idea di nuovo e scegliere un altro look. Non resta che aspettare il 9 settembre alle 14:45, giorno in cui andrà in onda la prima puntata di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Le riprese sono iniziate il 29 agosto: come già annunciato, la nuova edizione presenterà il Trono Classico e il Trono Over.

