Alessandro Zarino è un modello ed è noto per essere stato uno dei single di Temptation Island 2019. Il giovane si è avvicinato subito a

Jessica Battistello, che si trovava a vivere l’esperienza nel reality delle tentazioni insieme al fidanzato Andrea Filomena, e hanno avuto una frequentazione anche dopo la fine del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Al magazine di Uomini e Donne aveva parlato di questa situazione con Jessica: “Durante quelle settimane ho subito provato una grande attrazione fisica nei suoi confronti, ma soprattutto ho avvertito una grande sintonia e complicità. Parlare di sentimenti in questa esperienza sarebbe prematuro, perché credo che due persone per alimentare un interesse iniziale si debbano vivere nella quotidianità e questo non è ancora successo”. (Continua a leggere dopo la foto)









”Non nego che Jessica in questa avventura sia stata fondamentale per me, – aveva raccontato Alessandro Zarino – come credo e spero di esserlo stato io per lei. In questo momento di una sola cosa sono certo. Ed è che a prescindere dal nostro rapporto, in futuro sarò sempre presente qualora lei avesse bisogno di me”. Le cose però non sono andate come Jessica sperava, perché poco dopo la frequentazione tra i due è terminata. (Continua a leggere dopo la foto)





Dopo l’esperienza tra le fila dei tentatori di Temptation Island, Alessandro Zarino è diventato tronista di Uomini e Donne insieme a Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglia ex ex tentatore di Temptation Island e alle troniste donne Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi. Ha una sorella che si chiama Chiara ed è stata proprio lei ad aiutarlo ad entrare nel mondo della moda inviando all’importante agenzia Elite le foto del fratello. Lui si definisce un ragazzo molto determinato e stando a quanto ha dichiarato è stato questo aspetto del suo carattere che gli ha permesso di avere successo nel mondo della moda. Lo sport, la palestra e il movimento fisico sono sue grandi passioni. Alessandro Zarino è infatti un insegnante di crossfit. (Continua a leggere dopo la foto)





Durante la propria carriera di modello si è tolto la soddisfazione di diventare il secondo modello italiano in assoluto a sfilare per Louis Vuitton. Alessandro Zarino ha anche lavorato per Versace, Philippe Plein e Dolce & Gabbana. Alessandro Zarino è nato il 28 marzo del 1991 a Napoli. Durante la sua carriera da modello ha vissuto in Australia, per la precisione a Sidney, dove ha lavorato per importanti case di moda, poi è tornato in Italia e adesso vive tra Napoli e Milano. È alto un metro e novanta centimetri di altezza e pesa circa 85 chili.

