“Il mio cuore è lì”. Il grande ritorno di Barbara D’Urso: la foto fa boom di like

Ancora pochi giorni e molti dei programmi tv che ci accompagneranno per la prossima stagione andranno in onda. Tra questi ci saranno quelli di Barbara D’Urso, che è pronta a riprendere in mano ben tre trasmissioni: Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso. Pomeriggio Cinque andrà in onda da lunedì 9 settembre.

Il 15 sarà la volta di Domenica Live e si sfiderà con Domenica In e il nuovo programma di Francesca Fialdini ‘A Ruota Libera’, mentre la sera stessa Carmelita sarà al timone del Live – Non è la D’Urso, trasmissione confermata dopo gli ascolti della prima edizione, dovuti soprattutto al Caltagirone gate. Live andrà in onda in prima serata su Canale 5 e dovrà vedersela con la fiction di Rai Uno Un passo dal cielo, il talk di Fabio Fazio su Rai 2 e Non è l’Arena di Massimo Giletti su La 7. (Continua a leggere dopo la foto)









Oltre a Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso, nella primavera 2020 la conduttrice partenopea tornerà anche al timone della diciassettesima edizione del Grande Fratello. Per la diciassetesima edizione del reality più famoso del piccolo schermo ancora non c’è una data ma sappiamo che è previsto in palinsesto per la primavera 2020. Intanto Barbara D’Urso è tornata anche sui social con una foto che mette in mostra il generoso seno e la didascalia: ”“Ho salutato il mio mare per tornare al lavoro, ma non c’è niente da fare, il mio cuore è ancora lì!!”. (Continua a leggere dopo la foto)





Le vacanze sono finite e Carmelita è pronta per tornare a lavoro. Su Instagram la 62enne ha salutato la villa di Capalbio in cui ha trascorso l’estate con gli amici, fra tuffi in piscina, gite in campagna e tanto divertimento. Con lei non solo i figli Giammauro ed Emanuele Berardi, ma anche diversi amici fra Giovanni Ciacci, Alessandro Di Sarno, Eva Grimaldi, Imma Battaglia e ovviamente Filippo Nardi. (Continua a leggere dopo la foto)





L’ex gieffino e la conduttrice hanno uno splendido rapporto, fatto di complicità e scherzi, tanto che spesso i fan hanno ipotizzato una relazione fra i due. Una love story che è stata smentita anche dalla stessa D’Urso che ora è intenzionata a concentrarsi solo sulla carriera.

“Lato b più bello d’Italia”. Raffaella Fico, la foto in costume lascia pochi dubbi: gambe e curve ‘illegali’