Dopo alcune repliche, Caduta Libera è tornato di nuovo in onda con puntate inedite dopo la pausa di Ferragosto. Il campione del quiz show condotto da Gerry Scotti resta sempre Christian Fregoni, il bagnino di Brescia 27enne che ha preso il posto di Niccolò Scalfi. Se quest’ultimo, soprannominato ‘il campioncino’, in totale aveva conquistato un bottino di 651mila euro al game show del mitico Gerry, Christian non è da meno: è già a quota 210mila. E nella puntata andata in onda ieri, martedì 27 agosto 2019, ha sfiorato un ulteriore vincita di 40mila euro.

Ma proprio all’ultimo l’ormai bagnino più famoso del piccolo schermo si è fatto sfumare l’occasione. Colpa delle “masserizie”, la parola che non ha saputo completare proprio quando si trovava sulla botola, che poi si è inevitabilmente spalancata. Doveva indovinare “gli arredamenti di una modesta casa”, ma nonostante qualche lettera non gli è proprio venuta in mente la parola “masserizie”. (Continua dopo la foto)









Pazienza, avrà l’occasione di rifarsi nella puntata successiva. Ma nel corso dell’appuntamento di martedì scorso, il pubblico di Caduta Libera ha assistito anche a un momento di vera commozione del padrone di casa. Già, poco prima attimo prima di dare il via all’ultimo gioco, quello dei ‘I dieci passi’ Gerry Scotti ha preso la parola e non è riuscito a trattenere l’emozione. (Continua dopo la foto)





È anche per questo che Gerry Scotti è da sempre amatissimo da milioni di telespettatori: per aver dimostrato di avere un animo nobile e un cuore tenero, oltre a un indiscusso talento come conduttore. Ma non c’entra Christian Fregoni. Nella puntata del 27 agosto Scotti ha colto l’occasione per salutare un suo storico collaboratore arrivato alla pensione e nel farlo, come detto, si è emozionato. (Continua dopo la foto)







“Oggi ci saluta, perché va in pensione, uno dei nostri collaboratori storici: il signor Alan, di Roma. Ciao Alan. Quante puntate insieme abbiamo fatto. Goditi la vita. Abbi tanta salute”. Con queste le parole Gerry Scotti ha salutato di fronte al pubblico il collega e amico.