Elisa Isoardi bomba di sensualità: la scollatura è profondissima e il reggiseno non c’è

Elisa Isoardi, il look sexy senza reggiseno conquista tutti. L’ultima foto postata da Elisa Isoardi sul suo profilo Instagram ha lasciato tutti senza parole: la bella conduttrice, ex fidanzata di Matteo Salvini indossa una camicia con uno scollo profondissimo, è senza reggiseno, e regala all’obiettivo uno sguardo davvero sensuale e malizioso. Quando i follower della Isoardi hanno visto la foto sono impazziti: è raro vederla in questa versione sexy… Ma c’è una ragione dietro a questo scatto postato dalla Isoardi.

La foto postata sui social è una sorta d’appello dell’ex storica compagna del Ministro Matteo Salvini, che invita tutte le donne ad accettarsi così come sono. “Ci sono, mi piace vederle, parlano di me, delle mie gioie e dei dolori… #annamagnani diceva: “ Lasciami tutte le rughe , non me ne togliere nemmeno una. Ci ho messo una vita a farmele venire “. Buona notte ragazzi 😉 #nontornereiidietro#buonanotte #èlavita #iltempopassa#assaporareogniattimo”, si legge a didascalia dell’immagine. Continua a leggere dopo la foto









Negli ultimi tempi, infatti, Elisa Isoardi è stata vittima degli hater che l’hanno accusata di essere troppo grassa e di aver perso interesse per il suo corpo. Gli hater hanno rimproverato alla Isoardi di non curare più il suo corpo come un tempo. Ma che ne sa la gente? Bah. Sarà pure vero che Elisa Isoardi ha preso qualche chilo, ma è anche vero che ha mantenuto intatta la sua bellezza tutta naturale. Stanca dei continui attacchi e delle critiche, Elisa Isoardi ha deciso di spiegare cosa l’abbia portata a ingrassare. Continua a leggere dopo la foto





La conduttrice ha spiegato che, visto che conduce un programma di cucina, era impossibile oltre che non professionale, non assaggiare i piatti preparati dai cuochi della trasmissione. E tutti quegli assaggi hanno fatto arrotondare le sue forme. Oltre che per il suo aspetto fisico, la Isoardi è stata presa di mira anche per le sue vicende sentimentali. Anche in questo caso si è sentita in dovere di replicare e ha detto di essere single e felice. Continua a leggere dopo la foto





Ora, poi, con la sua foto sexy, esorta le donne ad accettarsi per quello che sono. Gli hater potevano forse tacere? Ovviamente no. “Rughe? Veramente si intravedono solo le tette….”, scrive qualcuno. Ma i fan che la sostengono sono per fortuna la maggioranza: “E sei bellissima così… non cadere anche tu nel tranello dei ritocchi… sembrano tutte uguali e brutte da far paura. Bella l anzianità che avanza in modo naturale… tu sei stupenda e lo sarai per sempre”.

