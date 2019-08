È un periodo d’oro per Antonella Clerici. Come riportato da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ la conduttrice sarà al timone dello Zecchino d’oro 2019. Ma non sarà sola. Accanto a lei ci sarà anche Carlo Conti, dal 2012 direttore artistico della kermesse di cui è stato conduttore fino allo scorso anno. La Clerici, rientrata nei palinsesti Rai quest’anno solo con lo Zecchino d’oro, condurrà da sola gli appuntamenti poerndiani previsti dal 5 al 7 dicembre. La prima serata finale, quella di sabato 7 dicembre 2019, sarà affiancata sul palco da Conti.

Antonella Clerici aveva dovuto fare i conti con l'esclusione dai palinsesti autunnali, una decisione della direttrice De Santis che aveva fatto discutere ma la presentatrice, dopo aver vagliato anche proposte da altre emittenti, ha scelto di restare in Rai con la conduzione di Telethon e dello Zecchino d'Oro in attesa di progetti più importanti per la primavera del 2020. Antonella Clerici è conosciuta soprattutto per aver condotto con successo "La prova del cuoco" e uno dei suoi tratti distintivi sono i suoi ricci biondissimi.









Ma in passato com'era la conduttrice? Scorrendo l'album dei ricordi di 'Antonellina' si nota che prima di scegliere il colore biondo ha sperimentato diversi look. Tra questi ce n'è uno molto particolare. In una foto degli anni '80 la conduttrice appare con un carrè cortissimo e i capelli scuri. In un altro scatto la conduttrice posa con una giacca con le frange, il seno appena in vista, uno sguardo sexy e i capelli corti, lisci e scuri. Insomma, nel corso degli anni la Clerici ha subito una trasformazione davvero radicale.





Antonella Clerici è nata a Legnano, in Lombardia, il 6 dicembre del 1962, ha 53 anni ed è alta 165 centimetri. Antonella ha debuttato in televisione negli anni ottanta, in reti minori, ma è diventata famosa al pubblico della Rai per la conduzione di alcuni programmi sportivi. Dal 2000, invece, conduce su Rai 1 il programma "La prova del cuoco", che l'ha lanciata come conduttrice di punta della Rai. Sempre per lo stesso emittente ha condotto anche diverse trasmissioni in prima serata. Ricordiamo "Il ristorante", "Il treno dei desideri", "Ti lascio una canzone" e il "Festival di Sanremo" del 2010.





Dal 2007 al 20016 è stata insieme ad Eddy Martens: da lui ha avuto anche una figlia, di nome Maëlle, nata il 21 febbraio del 2009. Dopo la fine della storia con Eddy Martens, Antonella si è legata a Vittorio Garrone, di 50 anni. “Incontrare una persona come Vittorio, in un’età in cui pensi di dover tirare i remi in barca, è un regalo inaspettato” aveva confessato la Clerici a Vanity Fair, dicendosi felicissima di questo nuovo amore.

