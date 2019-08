Uomini e Donne, manca pochissimo. La nuova stagione del seguitissimo dating show di Maria De Filippi tornerà in onda, ovviamente sempre su Canale 5 e sempre dalle ore 14,45, lunedì 16 settembre. Da quando il programma è andato in pausa, i rumor sui protagonisti che rivedremo in studio e i possibili nuovi tronisti non si sono arrestati per tutta l’estate. Le prime registrazioni del Trono Classico e del Trono Over si terranno proprio in questi giorni e ora, a sorpresa, è arrivato un annuncio ufficiale: il nome della prima tronista.

È stata la stessa produzione di Uomini e Donne a renderlo noto con tanto di video del provino girato, come si legge in fondo al filmato, a luglio scorso. E no, a dispetto degli ultimi rumor non è un volto legato alla trasmissione, dunque si tratta una ragazza sconosciuta al pubblico di Maria. Si chiama Giulia, è di Roma e ha 27 anni. E infatti dal video del provino sembra poco avvezza alle telecamere. (Continua dopo la foto)









Per quanto riguarda il Trono Over, invece, è data per scontato il ritorno di Gemma Galgani. La dama per eccellenza non sembra aver trovato l’amore durante questi mesi, ma solo una grande amica. Ovvero Ida Platano, la dama 37enne che a maggio scorso ha messo definitivamente il punto alla travagliata storia con Riccardo Guarnieri. Le due si vedono e si sentono spesso e hanno anche trascorso qualche giorno di vacanza insieme questa estate. (Continua dopo la foto)





Ma nelle ultime ore il nome di Gemma Galgani sta facendo il giro di siti di gossip per un altro motivo. Per una segnalazione ‘choc’ arrivata da una ex dama. Lei è Annamaria Adinolfi: si è scagliata pesantemente contro la produzione del programma e confermato che Gemma sarebbe fidanzata da ben 7 anni. Dunque starebbe prendendo in giro tutto il pubblico. Non solo. (Continua dopo le foto)







Stando alla confessione della ex dama, la redazione e Maria De Filippi sarebbero a conoscenza di tutto, ma fingerebbero di non sapere. “Maria sa e finge di non sapere. Le fa comodo. Ma spero che si renda conto dopo”, ha dichiarato a mezzo social. E poi: “Sarebbe ora di mandarla a casa e di dare una svolta al programma”. In tutta risposta, però, le pagine social ufficiali di Uomini e Donne hanno pubblicato un video che suona come chiaro messaggio rivolto ai detrattori della dama torinese: “La nostra Gemma crede ancora nell’amore… Secondo voi la statua dell’abbraccio eterno le porterà fortuna?”.

