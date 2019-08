“Con Alessio Orsingher…”. Pierluigi Diaco, arriva l’annuncio sul marito

Il volto del momento nel palinsesto della Rai è senza dubbio Pierluigi Diaco. Conduttore di grande successo, sarà protagonista dal 14 settembre al 7 dicembre del programma ‘Io e te di notte‘. La trasmissione riporterà la stessa formula delle puntate estive che tanto successo stanno facendo registrare per quanto riguarda gossip e share, e andrà in onda alle ore 23:50. E di questo momento di felicità, anche personale, il conduttore ha parlato a ‘Tv, sorrisi e canzoni’.

La serenità arriva soprattutto dal rapporto con Alessio Orsingher, giornalista di La7 con cui è sposato dal 2017. Un rapporto bellissimo, tenero e puro, che sente adesso la maturità di avere un figlio. Questo l’annuncio che il conduttore Rai ha fatto nell’intervista: “La mia è una serenità che nasce dalla consapevolezza, è figlia di un percorso fatto, come per tutti, di alti e bassi”. Con queste parole Pierluigi Diaco racconta la sua vita privata. Continua a leggere dopo la foto.









“Sicuramente quello con Alessio è stato l’incontro sentimentale più importante della mia vita – ha raccontato Pierluigi Diaco nell’intervista – Cosa mi manca? Non lo so, ma è vero che da qualche tempo avverto con forza il sentimento della paternità, di una dimensione genitoriale che, non potendo conseguire naturalmente, cerco di vivere con i miei nipoti e con i figli degli amici”. Ma il discorso verte soprattutto sulla paternità, un desiderio che il conduttore sente in maniera molto forte: “Sicuramente mi piacerebbe avere un figlio”. Continua a leggere dopo la foto.





“Ma non essendo favorevole alla maternità surrogata, so che questo potrà accadere solo quando in Italia ci sarà una legge sulle adozioni che prescinda dal genere sessuale. Però si tratta di processi culturali che hanno bisogno di tempo, l’unico modo per ottenerli è non forzarli”. Pierluigi Diaco però parla anche di altro, tipo del suo rapporto con i social: “Li frequento solo per motivi professionali, non troverete mai foto della mia vita privata”. Continua a leggere dopo la foto.





“Non apprezzo quel tipo di comunicazione e trovo un po’ triste che chi fa il mio mestiere, e ha già a disposizione microfoni e telecamere, si esibisca anche in quella fiera della vanità”. Insomma, Pierluigi Diaco appare veramente senza filtri e senza peli sulla lingua. Come succede agli ospiti del suo programma.

Taylor Mega da svenire. Si allena così: senza reggiseno. Poi l’annuncio a sorpresa