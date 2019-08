“Mi dispiace, ho detto no”. L’incredibile, e spiazzante, rifiuto di Silvia Toffanin

Negli ultimi mesi Silvia Toffanin ha rifiutato due proposte importanti, arrivate da Maria De Filippi: quelle di presentare Temptation Island Vip, il reality delle tentazioni che andrà in onda da settembre, e Amici Vip. La Toffanin ha preferito rifiutare e la scelta è così ricaduta su Alessia Marcuzzi per il docu-reality delle tentazioni e su Michelle Hunziker per la versione vip del talent show prodotto dalla moglie di Maurizio Costanzo.

Proprio così. Silvia Toffanin non ha alcun dubbio, tra la famiglia e il lavoro sceglie la famiglia. Da molti anni, ormai, è la padrona di casa di Verissimo, il salotto mondano di Canale 5, in onda ogni sabato pomeriggio sulla rete ammiraglia Mediaset. Però non ha alcuna intenzione di fare carriera. Anzi, piuttosto che dedicarsi a nuovi progetti televisivi, preferisce restare accanto alla sua famiglia. (Continua a leggere dopo la foto)









“Mi lusinga che abbiano pensato a me per progetti così importanti, ma rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia sceglierò sempre la famiglia. Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista”, ha detto Silvia Toffanin in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, che le ha dedicato la copertina del numero in edicola da mercoledì 27 agosto. (Continua a leggere dopo la foto)





La compagna di Pier Silvio Berlusconi condurrà verissimo e non ha alcuna intenzione di togliere del tempo alla sua famiglia per fare carriera. Per la conduzione di ”Verissimo”, che la stagiona passata ha avuto un grande successo in fatto di ascolti, Silvia Toffanin si divide tra la Liguria e Milano, e alla crescita dei due figli avuti da Pier Silvio Berlusconi: Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, arrivata nel 2015. (Continua a leggere dopo la foto)





La Toffanin ha preferito rinunciare ai nuovi progetti che le erano stati affidati per concentrarsi solo ed esclusivamente sul suo amato Verissimo, che tornerà in onda dal 14 settembre. Per il momento la conduttrice non ha ancora voluto svelare i nomi degli ospiti che affolleranno il suo studio nel corso delle prime puntate. Anche quest’anno la Toffanin dovrà vedersela con la concorrenza di ‘Italia sì’, il talk show condotto da Marco Liorni confermato dalla Rai per una seconda edizione.

