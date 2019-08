Uomini e Donne, quasi ci siamo. La nuova stagione del seguitissimo dating show di Maria De Filippi tornerà in onda, ovviamente sempre su Canale 5 e sempre dalle ore 14,45, lunedì 16 settembre. Da quando il trono classico di Uomini e Donne (ma anche quello Over, dedicato ai più “grandi”) è andato in pausa, i rumor sui possibili nuovi tronisti non si sono arrestati per tutta l’estate. Stando alle indiscrezioni, vedremo di nuovo in studio Giulio Raselli, l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia ed ex tentatore di Temptation Island ma, come detto, non c’è ancora nulla di ufficiale.

Le prime registrazioni del Trono Classico e del Trono Over si terranno proprio in questi giorni e ora, a sorpresa, arriva il primo nome. È la stessa produzione di Uomini e Donne a renderlo noto con tanto di video del provino girato, come si legge in fondo al filmato, a luglio scorso. (Continua dopo la foto)









Seconda sorpresa: non è un volto legato alla trasmissione, dunque una ragazza sconosciuta al pubblico di Maria. Si chiama Giulia, è di Roma e ha 27 anni. E dal video del provino, datato 9 luglio 2019, sembra infatti poco avvezza alle telecamere. “Sono di Roma, sto finendo l’università, mi manca l’ultimo anno – spiega alla redazione – Da grande vorrei fare un lavoro modesto, che mi faccia stare tranquilla, che mi possa permettere di far stare tranquilla mia mamma, e che mi permetta di costruire una famiglia, non ho troppi grilli per la testa”. (Continua dopo la foto)





Giulia racconta di voler prendere “la seconda laurea in scienze politiche e cercare qualcosa all’estero. L’esperienza in Cina sarebbe molto interessante, ne ho avuto l’occasione ma non me la sono sentita, non me la sentivo di lasciare mia madre”. Di quest’ultima dice di esserle molto legata: “Lei ha avuto un passato molto particolare, per me è una cosa da proteggere. Penso quasi di doverla difendere io certe volte”. (Continua dopo foto e post)







In amore “non mi fido mai fino in fondo, sono sempre pronta alla via di fuga – prosegue Giulia – Non è che ho paura di essere fregata, è che penso che la famiglia è una cosa importante. Non credo nel matrimonio, credo che sia un’istituzione sopravvalutata, ma famiglia è qualcosa di diverso. Vorrei trovare una persona che ha il mio stesso concetto di famiglia: qualcosa da proteggere e tutelare. Non ho mai tradito, ma forse lo sono stata. Non perdonerei mai tradimento. Quando mi innamoro divento scema, sono capace di fare regali a caso, sono premurosa. Odio i narcisisti”.

