“Si apre una nuova pagina”. Alberto Matano, arriva l’annuncio a sorpresa

È un annuncio a sorpresa quello di cui si è reso protagonista ieri sera Alberto Matano. Il giornalista, uno dei volti più popolari, amati e stimati del telegiornale di Rai Uno, ha salutato il pubblico al termine dell’edizione delle ore 20.00 di domenica scorsa. “Stasera ci salutiamo, per un po’ di tempo non farò il telegiornale ma ci vediamo presto sempre qui”. Parole programmatiche, che lasciano sperare bene per i prossimi impegni futuri.

Innanzitutto perché non si tratta di un addio ma di un bellissimo arrivederci, visto che il conduttore lascia il suo posto per tuffarsi in una nuova avventura professionale quella del programma “La Vita In Diretta”. Al suo fianco ci sarà un top player, come si dice in ambito sportivo, del calibro di Lorella Cuccarini, per un’accoppiata che si prospetta veramente importante. Ma le parole di Alberto Matano hanno emozionato tutti i telespettatori. Continua a leggere dopo la foto.









Il conduttore, insieme alla Cuccarini, è pronto a prendere il posto di Tiberio Timperi e Francesca Filadini a La Vita in Diretta ma ha voluto salutare tutta la troupe del TG1: “Il telegiornale di stasera lo dedico a loro, alla squadra dello studio, i tecnici, la regia, il montaggio, la sala trucco, a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a questo piccolo miracolo che è il telegiornale. Arrivederci amici”, aveva scritto qualche giorno fa Alberto Matano come didascalia di una foto in compagnia di tecnici e operatori della Rai, come ultimo saluto. Continua a leggere dopo la foto.





Poco tempo fa Alberto Matano si era lasciato andare ad una intervista esclusiva in cui aveva parlato dei primi passi fatti all’interno dell’emittente di stato: “Ricordo ancora la prima volta che ho messo piede in uno studio diverso da quello del Tg1, avevo difficoltà a parlare e a muovermi contemporaneamente.” Ma il suo è stato un grandissimo successo: umiltà e professionalità, garbo e gentilezza che gli hanno permesso di entrare nelle case e nei cuori degli italiani. Continua a leggere dopo la foto.





E a chi gli chiede se è più spaventato o emozionato per La Vita in Diretta, Alberto Matano risponde così: “Entrambe le cose, nella giusta proporzione. La notizia della conduzione mi è stata confermata pochi giorni fa, dunque devo ancora metabolizzarla. Ma sono entusiasta e carico: è una nuova sfida per me e la vivo come la continuazione del mio percorso da giornalista del servizio pubblico”.

