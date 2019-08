È nato Gabriele! Fiocco celeste a Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice è mamma

È nato! Fiocco celeste per la ex corteggiatrice di Uomini e Donne che lunedì, 26 agosto 2019, ha dato alla luce il suo primo figlio. È un maschietto e, come aveva già anticipato nei mesi scorsi, si chiama Gabriele. Ma il bimbo ha già un soprannome. E infatti a dare la lieta notizia è stato il compagno di lei, che tra le sue Storie di Instagram ha reso noto l’arrivo tanto atteso di ‘Chicco’. La neo mamma è la bella Ester Glam, che abbiamo conosciuto nello studio di Maria De Filippi ai tempi del trono di Paolo Crivellin. Ricordate?

Alla fine l’ex tronista scelse Angela Caloisi con cui la storia d’amore procede a gonfie vele. Dopo aver vissuto un rapporto a distanza, sicuramente complicato da gestire, Angela si è poi trasferita a Torino e i due hanno iniziato a convivere. Ester invece ha trovato l’amore con Luca Baldacci, di professione chef. I due stanno insieme da poco più di un anno e ora sono già diventati a tutti gli effetti una famiglia. (Continua dopo la foto)









Ester, 23 anni, aveva fatto sapere a tutti i suoi fan di essere in dolce attesa a febbraio scorso con una foto della sua ecografia. “Ebbene sì, ammetto che molti di voi già mi hanno beccata da tempo, ma volevo tenere ancora questo piccolo segreto per me – scriveva – Questa è ufficialmente la prima foto del mio bambino , che mi ha fatto e mi sta facendo vedere i sorci verdi dal malessere, già si vede il caratterino. Ma non potrei essere più felice di presentarvelo”. (Continua dopo la foto)





Qualche settimana fa Ester e il suo Luca hanno festeggiato l’arrivo del loro primo figlio con un baby shower, la tradizionale festa di origini americane che sta prendendo sempre più piede anche da noi. Poco prima del parto, poi, la bella ex corteggiatrice di Paolo Crivellin ha condiviso un lungo post in cui ha ammesso che portare avanti la gravidanza non è stato per niente facile. (Continua dopo foto e post)







Ha raccontato ai suoi follower che è stata a letto per mesi e mesi e ha dovuto fare i conti con diversi problemi, tra cui la pubalgia. Sono stati “9 mesi difficili”, ha scritto Ester, ma per fortuna il suo Luca non l’ha mai lasciata sola: è stato presente in ogni momento della gravidanza e anche durante il parto. E ora che ‘Chicco’ è venuto al mondo la gioia è immensa.

Rebecca, la figlia di Valerio Staffelli è sbocciata ed è una bomba sexy: “Da togliere il fiato”