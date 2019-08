“Imbarazzante”. Belen Rodriguez, dopo le polemiche arriva la sua risposta. E stupisce tutti

Sembra tornare il sereno per Belen Rodriguez dopo giorni di tempesta. La showgirl argentina era finita nell’occhio del ciclone insieme al compagno Stefano De Martino dopo la conduzione dello show televisivo legato alla taranta. La coppia infatti non ha per niente convinto il pubblico, rendendosi tra l’altro protagonista di gaffe clamorose e di problemi tecnici: la conduttrice più volte non capiva di essere inquadrata e ha dimenticato di presentare Elisa.

Insomma, grande polemica e grandi critiche. “Come si può rovinare un evento culturale e storico come La Notte della Taranta? Semplice, chiamando loro due”. Ma non solo: “Notte della Taranta rovinata”, “Che c’azzeccano Belen Rodriguez e De Martino?”; “Come distruggere la cultura popolare musicale”, “Che bisogno c’era di questi due?”. Insomma parole velenose, ma Belen Rodriguez ha saputo rispondere in maniera molto matura alle critiche. Continua a leggere dopo la foto.









Prima della messa in onda dell’evento, quando era ufficiale che Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero stati protagonisti della conduzione, addirittura diciotto accademici avevano redatto una dichiarazione in cui si chiedevano i perché di questa scelta. “Ci chiediamo perché questa paziente costruzione, questo meraviglioso progetto creativo culturale sociale e politico de La Notte della Taranta appunto, debba ora infrangersi vendendo l’anima del Salento al gossip, al trash, al populismo, all’ acchiappa audience e all’ acchiappa chiappe?”. Aveva detto il professore di storia all’Università di Ginevra, Andrea Carlino. Continua a leggere dopo la foto.





Parole che poi hanno trovato eco in quelle dei follower: “Imbarazzanti le cavolate che sparano Belen e De Martino, da mettersi le mani nei capelli. Ma come si fa a chiamare loro due?”, “Ma dopo 10 anni di conduzione è mai possibile che la Rodriguez non abbia ancora imparato a presentare? Se ci aggiungiamo De Martino il disastro è completo”. Il web insomma si è proprio scatenato, ma la risposta di Belen Rodriguez è stata veramente da applausi. Continua a leggere dopo la foto.





“È stata un’emozione unica, terra meravigliosa la vostra – ha scritto Belen Rodriguez sui suoi profili social – Grazie ancora! #lanottedellataranta #puglia”. Insomma, una showgirl sempre più serena, tranquilla e soprattutto matura, che non cade nel tranello della polemica e del gossip.

“Adesso esplode!”. Wanda Nara esagerata, seno extra large per il mini costume