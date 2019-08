L’Allieva 3, adesso è ufficiale. Arriva la notizia tanto attesa dai fan

Grandi notizie per tutti gli appassionati della serie tv “L’Allieva 3”. La comunicazione adesso è ufficiale: la sit-com si farà. Lo ha ufficializzato direttamente Alessia Gazzola, l’autrice dei romanzi da cui è liberamente ispirata la fiction che vede protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Si potrà quindi continuare a sognare inseguendo le vicende del dottore, seducente e tenebroso, Claudio Conforti, e della bellissima e dolce Alice Allevi.

Era tantissima l’attesa maturata in questi mesi dagli appassionati, che temevano il format potesse non continuare. Il palinsesto della Rai è stato letteralmente trasformato e moltissima era la paura di non rivedere più i loro beniamini. Ma per fortuna ecco la notizia che tanti stavano aspettando. E ora emergono le prime indiscrezioni, le prime voci. A sciogliere ogni dubbio è stata, come vi dicevamo, Alessia Gazzola, attraverso Instagram. Continua a leggere dopo la foto.









Nel post si vede una parte del copione de ‘L’Allieva 3′ su cui si legge il titolo dell’opera della scrittrice ‘Arabesque’. Sopra il post, una breve didascalia: “Qui si lavora ma ci si diverte”. Qualche tempo fa, Pierpaolo Spollon, che nella serie è Marco Allevi, aveva rivelato a Fanpage: “La serie ha avuto il successo che si aspettavano e quindi ci sono buone possibilità che ci possa essere la terza stagione. Il successo è arrivato e aspettiamo pazientemente tutti – compresi noi attori che non lo scopriamo molto prima di voi – di ottenere qualche notizia da mamma Rai”. Continua a leggere dopo la foto.





“Io la farei, seguendo la trama dei libri, nella terza stagione a Marco potrebbero succedere cose molto interessanti”. Insomma, viene l’acquolina in bocca a pensare al futuro di questa serie. E il settimanale Di Più Tv riporta anche qualche anticipazione. Nel 2020 L’Allieva 3 andrà in onda sempre su Rai 1, con Lino Guanciale pronto a tornare: “La mia posizione è questa: se c’è materiale per fare la terza stagione, io lo valuto però con più attenzione che non sulla prima e sulla seconda”. Continua a leggere dopo la foto.





Insieme a lui, nel cast de L’Allieva 3 ovviamente ci sarà Alessandra Mastronardi, ma occhio anche ai volti nuovi: voci parlano della presenza di Vittoria Belvedere che andrà ad interpretare la nuova direttrice dell’Istituto legale. Sostituirà Tullio Solenghi, che era il dottor Malcomess, andato in pensione.

