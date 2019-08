Caterina Balivo irriconoscibile: macchie nere sul viso e sguardo spento. Fan allibiti

Caterina Balivo è una delle conduttrici italiane più amate e apprezzate della televisione italiana. Prima di tornare al lavoro con la nuova edizione di Vieni da me che ripartirà a settembre, Caterina si gode il mare, il sole e il relax con il marito e i figli. Caterina ama molto la sua famiglia e ama passare il tempo con i suoi cari. Ma Caterina ama molto anche i suoi fan e quindi, per non far loro sentire troppo la sua mancanza, condivide con loro momenti della sua vita quotidiana.

Si fa fotografare in posa, senza trucco, in riva al mare, in barca: insomma, ha piacere che i suoi fan sappiano sempre cosa fa. In questi giorni Caterina ha ammesso ai suoi follower di vivere momenti piuttosto pesanti. Nonostante sia al mare. Non spiega bene ma rassicura che non si tratta di nulla di grave. Poi Caterina ha approfondito tutto nelle Story di Instagram dove ha rivelato di essere stata "tradita". Cosa? Calma, non siate precipitosi… Ora vi spieghiamo tutto.









Su Instagram Caterina Balivo ha raccontato di essersi svegliata con le occhiaie decidendo così di affidarsi al tocco magico del make up, applicando un 'copriocchiaie' e intensificando lo sguardo con del mascara. Ma qualcosa è andato storto e, dopo la sua consueta nuotata, la conduttrice si è resa conto di essere stata "truffata" da trucco che invece avrebbe dovuto farla apparire più bella. In pratica quel mascara, che veniva spacciato per resistente all'acqua, non lo è era.





E Caterina si è ritrovata con il volto imbrattato e pieno di macchie nere. Irriconoscibile, insomma. E pensare che aveva usato il make up per camuffare le occhiaie… Beh, si è ritrovata la faccia in condizioni molto peggiori… Risultato: volto pieno di macchie ed effetto panda. Già perché il mascara le si è sciolto in faccia e Caterina si è vista il viso rovinato dal cosmetico. "Quante volte avrò detto che al mare non si va truccati?" ha concluso Caterina Balivo.





Ultimamente Caterina Balivo è finita nel mirino per una foto che la conduttrice ha pubblicato a Ferragosto. Lo scatto in questione mostra Caterina Balivo in barca, mentre indossa un costume intero rosso sotto la doccia. La didascalia è semplicissima: “Buon Ferragosto”. Ma Caterina è stata criticata dagli hater e il motivo vi lascerà senza parole. La Balivo è stata infatti giudicata troppo sensuale per essere una mamma. Ma che discorsi sono? Ma che viviamo nel Medioevo?

