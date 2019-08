“Lui no!”. Taylor Mega scatenata: non ci sta e lo affonda con parole durissime

Anche l’influencer Taylor Mega si scaglia contro la partecipazione di Damiano Er Faina a Temptation Island Vip. Una notizia che aveva scosso il mondo dello spettacolo, raccogliendo reazioni quasi ovunque negative. Personaggio controverso, con opinioni estreme e modi di ostentarle molto rudi e grevi, ha fatto successo sui social, soprattutto su Facebook, dove pubblica i video dei suoi comizi tra politica e società direttamente dalla cucina.

Impossibile che Damiano Coccia, questo il suo nome reale, possa partecipare ad un programma televisivo, secondo molti. "Non ho mai voluto affrontare questo tema per non fare pubblicità ad una persona che deve i suoi follower solo al fatto che lui sfotte, prende per il c*lo, insulta altre persone… Secondo me questa è una persona che non merita nemmeno le mie attenzioni, però, mi trovo costretta", così ha detto l'influencer.









"Visto che stiamo trattando un tema molto delicato, ovvero la violenza sulle donne, vorrei semplicemente dire che non trovo per niente giusto far andare in televisione una persona che continua a discriminare le donne e non può dire che non lo fa, perché lo fa continuamente". Questo il pensiero di Taylor Mega, che si schiera al fianco di Tina Cipollari, il volto storico di Uomini e Donne che aveva ribattezzato Damiano Er Faina come "Er Maiale". Che si era reso protagonista anche di insulti abbastanza clamorosi nei confronti di Barbara D'Urso.





"Non possiamo far andare in tv una persona che continua ad insultare altre donne e lo fa continuamente anche con Barbara D'Urso. Io vorrei dire agli autori di Temptation Island: mettetevi una mano sulla coscienza, perché state portando nel vostro programma un ragazzo che continua ad insultare una presentatrice italiana che noi tutti amiamo." Come dare torto a Taylor Mega, che conclude così il suo discorso.





“Io non ho nulla contro chi scherza però quando una cosa comincia a diventare sistematica, comincia a diventare pesante, con insulti, si comincia a dare della poco di buono non ad una donna, ma a molte donne, la cosa diventa un attimino grave, nel senso che tu hai un problema con le donne”. Taylor Mega allora è sicura: “Sei misogino. Io credo che non si debba dare attenzioni ad un uomo che ha questi tipi di problema, la violenza contro le donne, prima di tutto, si combatte su queste cose…”

