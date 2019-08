Sembrano sempre più “movimentate” le puntate di ‘Io e te’, la trasmissione condotta da Pierluigi Diaco con Valeria Graci e Sandra Milo su Raiuno. Nell’ultima andata in onda il padrone di casa ha accolto tra gli altri la mitica Carla Fracci: “Può essere apostrofata come “diva”. Siamo orgogliosi di avere ospite l’immensa Carla Fracci”. Così Diaco l’ha presentata in apertura. La ballerina ha da pochi giorni festeggiato il suo 83esimo compleanno e a ‘Io e te’ è stata ripercorsa la sua lunga carriera anche attraverso immagini e video.

La Fracci ha cominciato a studiare danza al Teatro alla Scala a soli 10 anni, poi ha lavorato con alcune delle più prestigiose compagnie straniere, come quelle di Londra, Stoccarda e New York. “Il talento è dentro di te – ha commentato -, ma ho avuto molte persone che mi hanno aiutata. Tutte le persone che ho incontrato mi hanno insegnato qualcosa, a partire dallo stile. Nel ballo non sei mai la stessa persona, interpreti un ruolo nel quale devi calarti”. (Continua dopo la foto)









L’intervista nel salotto di ‘Io e te’ è andata avanti senza intoppi tra ricordi, aneddoti e immagini. Fin quando Pierluigi Diaco ha dovuto rimproverare Santino Fiorillo, presenza fissa del programma a cui spetta il compito di fare all’ospite di turno l’ultima domanda. Il motivo del rimprovero? Ha dato del ‘tu’ a Carla Fracci. La ballerina non se l’è minimamente presa, ma a Diaco non è andata giù. (Continua dopo la foto)





Carla Fracci ha detto di non aver visto una mancanza di rispetto e ha addirittura invitato il giovane a continuare a darle del “tu”. E Fiorillo, decisamente imbarazzato, ha poi chiesto alla ballerina del suo rapporto speciale con Eugenio Montale. E alla fine Diaco visibilmente urtato, si è rivolto ancora a Fiorillo: “La seconda domanda birichina, caro Santino, che avevi in mente di fare, gliela potrai fare in seconda serata qualora dovessimo avere di nuovo ospite la signora Fracci!”. (Continua dopo le foto)







Ma non è finita qui, perché c’è stato un altro siparietto. Si parlava di giovani e cellulari e Sandra Milo: “Ne vedo tanti. Con questi cosi neri in mano! Sono neri, no?”, ha chiesto al conduttore. “Beh, possono essere colorati anche con… come si chiamano copertine!”. “Cover!”, ha detto Valeria Graci. E la Milo: “Ma scusate, le cover girl…”. A quel punto Diaco, di nuovo imbarazzato: “No, Sandra, le cover girl sono tutta un’altra cosa…!”.

Eliana Michelazzo, dopo il caso Pamela Prati trova l’amore: chi è il nuovo fidanzato