Matilde Brandi in ospedale, il messaggio su Instagram tiene col fiato sospeso

Giornata di preoccupazione per Matilde Brandi e soprattutto per i tantissimi fan che assediano la sua pagina Instagram. È di questa mattina infatti il post direttamente dall’ospedale pubblicato dalla bellissima ballerina, che ha gettato nel panico tantissimi appassionati. Sintomo che il suo successo è ancora duraturo e che è riuscita a fare breccia sul serio nel cuore di tantissimi italiani. Lo dicono i numeri dei suoi canali social.

Dove conta tantissimi followers. Così oggi ha voluto condividere con loro questo momento difficile. Non più foto sensuali in bikini, scatti divertenti della vita privata o attimi spensierati con la famiglia. La bella romana si è infatti immortalata dall’Ospedale di Roma Sant’Andrea e tanti sono stati i messaggi in cui si chiedeva cosa avesse. “Oggi vorrei dedicare questo post alla sanità italiana e nello specifico Ospedale Sant’Andrea a Roma” ha scritto nel post. Continua a leggere dopo la foto.









“Dove ho trovato medici meravigliosi e personale qualificato e gentile aiutiamo la nostra sanità a lavorare meglio cominciando noi a rispettarla per primi”. Così Matilde Brandi su Instagram. Che ha lasciato tutti col fiato sospeso visto che non ha descritto nello specifico cosa le fosse accaduto. Tutto però sembra andare nei migliori dei modi e lo si capisce dalla faccia, preoccupata ma comunque distesa, e soprattutto dai complimenti che la ballerina ha rivolto a tutto il gruppo dei medici e infermieri dell’ospedale, che l’hanno assistita in queste ore. Continua a leggere dopo la foto.





Speriamo si possa rimettere in fretta visto che Matilde Brandi è stata selezionata da Alfonso Signorini per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Insieme a lei ci saranno Fernanda Lessa, Scialpi, Claudia Galanti e tanti altri ancora. Smentite allora le sue parole di qualche tempo fa: “Mi sono stati proposti due reality, ma entrambi imponevano di stare a lungo lontana da casa, in un caso addirittura all’estero. Che senso avrebbe avuto partire per poi mostrarmi alle telecamere in lacrime per la nostalgia delle mie figlie”. Continua a leggere dopo la foto.





“Tornassi indietro, darei ancora la precedenza alle mie figlie – aveva detto nella stessa intervista Matilde Brandi – Nel mio ambiente, quando fai scelte così magari perdi dei treni, ma vederle crescere è uno spettacolo, ne vale sempre la pena”. Di sicuro al suo fianco in ospedale ci saranno anche loro.

