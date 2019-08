“Mara, perdonami!”. Esordisce così, in una lunga lettera pubblicata sul settimanale Nuovo uno storico amico della Venier. Con la “zia” non ha più rapporti da qualche tempo e ora, dalle pagine della rivista, prova a ricucirlo lanciando un appello in piena regola. Lui è Giucas Casella. L’illusionista negli ultimi anni è stato spesso ospite di Domenica Live, il salotto tv di Barbara D’Urso. E proprio questa scelta, secondo Giucas, l’avrebbe allontanato da Mara.

"Mara, perdonami! – ha scritto Giucas Casella nella lettera -. Non mi hai mai invitato a Domenica In perché sono andato da Barbara d'Urso a Domenica Live su Canale 5? La nostra amicizia non può finire così. Vorrei tanto rivederti". I due hanno sempre avuto un legame fortissimo. Hanno partecipato insieme a tante trasmissioni ma soprattutto il loro rapporto era cresciuto anche lontano dalle telecamere. Poi il gelo.









Era stata proprio Mara Venier, negli anni Novanta, a 'scoprire Giucas Casella e a renderlo protagonista di alcune sue trasmissioni televisive. "Lei e stata quella che nel 1994 mi portò a Domenica in – ha ricordato Casella – dopo un momento di difficoltà e mi fece tornare a galla con certi esperimenti estremi, che furono premiati dagli ascolti. In quel periodo in Rai non era semplice mettere in atto certi numeri di ipnosi. lo, però, volevo farli e lei me ne dava la possibilità, appoggiandomi e sostenendomi sempre".





Nell'ultima stagione televisiva però il noto illusionista che abbiamo visto anche in veste di naufrago all'Isola dei Famosi è stato spesso ospite delle trasmissioni di Barbara D'Urso. A Domenica In, invece, il programma condotto dall'amica Mara, non si è mai visto. E così Casella si è convinto che la Venier si sia sentita tradita.







“Dovevo farlo a ogni costo: è stata una scelta di cuore – ha spiegato ancora Giucas – Avevano invitato in trasmissione la mia ex compagna, madre di mio figlio James, che aveva lanciato pesanti accuse contro di me. E io mi sono dovuto difendere in tivù”. Casella ha spiegato di non vedere né sentire la Venier da tempo, ma anche di sperare sempre in una riconciliazione. “Purtroppo mi manca molto e spero di sentila presto. Se dovesse chiamarmi, io correrei subito da lei”, ha concluso.

