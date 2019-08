Maria De Filippi l’ha fatta fuori. La vip si candida, ma la regina di Mediaset la ‘distrugge’

Annalisa, Irama e Joe Bastianich sono alcuni dei nomi dei primi concorrenti di Amici Vip, la versione riservata ai personaggi famosi del talent ideato e condotto da di Maria De Filippi. A svelare i primi noi è stato il sito Davidemaggio.it che nelle ultime ore ha pubblicato una serie di anticipazioni sul programma in partenza a settembre. Tra i personaggi noti pronti a contendersi il titolo ci saranno almeno quattro ex cantanti usciti da Amici: Annalisa, Irama, Alberto Urso (l’ultimo vincitore in ordine di tempo) e Giordana Angi.

Stando a quel che riporta DavideMaggio.it, la conduzione della prima puntata sarà, ovviamente, nelle mani di Maria De Filippi, colei che nel 2001 ha inventato il format nella sua versione classica, e che guiderà in questo modo la puntata d’esordio del programma in versione celebrity. Poi ci sarà il passaggio di consegna a un altro volto noto della televisione italiana: Michelle Hunziker. (Continua a leggere dopo la foto)









La conduttrice svizzera, che nelle ultime ore è stata protagonista di una polemica per una ferrata sulle Dolomiti, sarà dunque protagonista assoluta dell’autunno di Canale 5. Michelle Hunziker tornerà sulla storica poltrona di Striscia La Notizia accanto a Gerry Scotti e, come detto, condurrà Amici Vip (che secondo le indiscrezioni prenderà il via il 20 settembre). (Continua a leggere dopo la foto)





Come riportato dal settimanale Chi, il nome di Michelle Hunziker è stato scelto proprio dalla padrona di casa, Maria De Filippi, dopo aver rifiutato l’auto-candidatura di Wanda Nara che si era offerta per il ruolo di conduttrice. Proprio così. Sempre secondo quanto scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini la moglie del calciatore Mauro Icardi ”Si è presentata ai provini di Amici Vip, ma nella sua testa non c’era la volontà di parteciparvi come concorrente, bensì come conduttrice: è stata così rispedita a casa”. (Continua a leggere dopo la foto)





Tornando ai vip pronti a misurarsi con la scuola di spettacolo più famosa della tv la fonte parla di presenza certa di Joe Bastianich, che dopo aver abbandonato Masterchef diventa cantante ad Amici e poi giudice a Italia’s Got Talent. Tra i giurati ci sarà Platinette, che in passato ha già valutato le performance dei ragazzi nella versione classica del talent. Mauro Coruzzi era già stato membro della giuria di Amici dimostrando competenza e forse per questo Maria De Filippi lo ha scelto per l’edizione Vip.

