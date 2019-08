Tina Cipollari scatenata. L’opinionista storica di Uomini e Donne non ci sta e si schiera apertamente contro uno dei partecipanti della seconda edizione di Temptation Island Vip. Lui è Damiano Coccia, lo youtuber meglio conosciuto come Er Faina. Ora è ufficiale, è uno dei concorrenti del reality dei sentimenti che quest’anno sarà condotto da Alessia Marcuzzi, ma anche quando cominciavano a circolare i primi rumor la Vamp di Uomini e Donne si era già – poco velatamente – esposta.

Il sospetto, poi confermato quando è arrivata l’ufficialità, era nato da una Storia di Instagram pubblicata dall’opinionista: “In tv in autunno, ho appena appreso, potremo ammirare un insolito esemplare di Omostercus, un mix tra un maiale e una faina”, scriveva l’ex moglie di Kikò Nalli corredando il tutto con la canzone “Nella vecchia fattoria” in sottofondo. Poi, quando è uscita la notizia della partecipazione de Er Faina a Temptation, Tina è ‘esplosa’. (Continua dopo la foto)









Dopo quella frecciatina, Tina Cipollari è tornata all’attacco: ha condiviso una foto-caricatura di un maiale con la faccia di Damiano con tanto di corna e la scritta: “Er maiale”. Nella Storia successiva, lo stesso maialino finisce nel “falò”, momento cult del programma a cui lo youtuber parteciperà con la fidanzata. Insomma, Tina è proprio scatenata contro Damiano Coccia. Ma non è certo l’unica, come anticipato. (Continua dopo la foto)





La presenza del Er Faina a Temptation Island ha infatti scatenato le reazioni del pubblico per via di una serie di video che fanno parte del suo repertorio in cui si scaglia contro i partecipanti del programma. Aveva conquistato i suoi follower proprio in quanto voce fuori dal coro, e quindi l’accusa che gli si muove ora è quella di essere un incoerente, o ancor peggio un ipocrita. (Continua dopo le foto)







Er Faina ha risposto a mezzo social agli attacchi: “Temptation Island l’ho sempre ammirato come programma, semmai ho criticato i comportamenti di qualche personaggio lì dentro”, ha scritto. E a chi gli ha rinfacciato gli insulti che in passato ha rivolto a Barbara D’Urso ha commentato: “Per quanto riguarda gli haters, ma io potevo capire se mi vedevate in un programma della d’Urso! Io lì non ci vado manco se mi puntano una pistola alla testa”.

Caos in spiaggia, Vasco Rossi costretto a scappare. “Letteralmente assaltato”