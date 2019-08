Simona Ventura bomba sexy a 54 anni. Gambe chilometriche e i fan impazziscono

Simona Ventura ha scelto di tornare in Rai, che è un po’ la sua seconda casa: nel 2019 ha condotto la sesta edizione del talent-show The Voice of Italy e per la stessa rete commenterà la quarta edizione de Il collegio. La nuova primavera ha coinciso con un rilancio dell’immagine su Instagram, dove Simona Ventura è molto attiva: vanta oltre un milione e mezzo di follower e ama condividere scatti privati. L’ultimo ha stuzzicato la fantasia dei fan.

Simona Ventura indossa un trench rosso e un paio di décolleté dal colore rosa fluo: «L’importante è sempre… il colore!», ha scritto la conduttrice a corredo dello scatto che mostra la conduttrice in una forma strepitosa e delle gambe bellissime. Oltre 15mila i like raccolti e decine i commenti da parte dei follower che la seguono. «È bellissimo vivere a colori! Stupenda tu!», «Comunque avere anche questo stacco di gamba da abbinare non è poco!», «Incantevole!», «Sei bellissima!» e ancora «Meravigliosa!». (Continua a leggere dopo la foto)









In un’intervista pubblicata dal settimanale Chi, in edicola da mercoledì 21 agosto, Paola Ferrari ha sparato a zero sulle sue colleghe, da Diletta Leotta a Simona Ventura, che quest’anno torna in televisione con il programma ”La domenica Ventura”. «Dovrei vedere il suo programma: sicuramente lei è la più brava conduttrice che ci sia per alcuni programmi, ma devo vedere come affronterà questa sfida. Di certo sarà divertente, ma non riesco a capire la connessione fra “Temptation Island Vip”, che ha condotto lo scorso anno, e un programma sul calcio», ignorando completamente gli anni d’oro di “Quelli che il calcio” proprio sotto la guida della Ventura. (Continua a leggere dopo la foto)





Si annuncia una stagione televisiva di gran spolvero per Simona Ventura che si appresta a diventare la vera mattatrice di Rai2. Carlo Freccero le ha riservato tutta una serie di appuntamenti sulla sua rete che la faranno diventare -di fatto- la regina della programmazione televisiva del suo canale. La conduttrice torna a un suo vecchio amore, lo sport. “Sponsor” Carlo Freccero, direttore di Rai 2: trovato uno spazio domenicale, la trasmissione si chiamerà “La domenica Ventura” e andrà in onda dalle 12 alle 13 (quando c’era “Mezzogiorno in famiglia” di Guardì). (Continua a leggere dopo la foto)





Molto spettacolo con qualche incursione nello sport. Con Simona anche il giornalista di Rai Sport, Rocchi. Una sfida, insomma. Si vedrà che ascolti potrà fare. Poi, per il 2020, in contemporanea con questo nuovo programma calcistico, eccola alla guida di The Voice e Music farm, ancora da decidere quale in primavera e quale in autunno.

