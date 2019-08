“Spero che Fabrizio Frizzi sia felice per me”. L’annuncio, poi le commoventi parole del conduttore

Non sono poi così lontani i giorni in cui Alessandro Greco lamentava la scarsa considerazione che mamma Rai nutriva nei suoi riguardi, ma qualcosa deve essere cambiato: condurrà l’80esima edizione di Miss Italia e il suo pensiero non può non andare a Fabrizio Frizzi. Il conduttore è sicuro che il suo amico e collega sia contento di vederlo salire sul palco con questo importante ruolo.

Il conduttore tarantino sarà al timone dell’80esima edizione di Miss Italia e il suo ricordo non può non andare a chi per molti anni ha condotto il concorso di bellezza. Grazie alla trasmissione, ha infatti conosciuto sua moglie Beatrice che nel 1997 si è classificata seconda nell’edizione di tre anni prima. Durante l’intervista, Greco racconta che tra i suoi maestri vi è anche Fabrizio Frizzi, con cui ha avuto la gioia di avere un “rapporto speciale”. (Continua a leggere dopo la foto)









Innanzitutto, il suo amico e collega rappresenta “il Cupido” della sua storia d’amore con Beatrice. “Sono sicuro che abbia “lavorato” perché io fossi chiamato a Miss Italia, che lui ha condotto tante volte, e che sia felice di sapere che sarò sul palco”, dichiara Greco, che rivolge il suo pensiero all’amico scomparso. (Continua a leggere dopo la foto)





La prima edizione del concorso si svolse nel lontano 1939 anche se all’epoca si chiamava 5000 lire per un sorriso. L’attuale denominazione venne assunta nella prima edizione del dopoguerra, quella del 1946. Dopo tre edizioni andate in onda su La7, lo storico concorso di bellezza torna sull’ammiraglia delle reti Rai, la serata finale andrà infatti in onda su Rai Uno in diretta da Jesolo il prossimo 6 settembre e la conduzione è stata affidata ad Alessandro Greco. (Continua a leggere dopo la foto)





Alessandro Greco torna dunque su Rai Uno dove aveva condotto ‘Zero e lode’ fino al 2018. L’artista tarantino non ha certamente bisogno di presentazioni, lo ricordiamo per ‘Furore’ (1997-2001, 2017), oltre che come inviato di ‘Carramba che fortuna’ e concorrente a ‘Tale e quale show’, sono solo alcune delle trasmissioni sul piccole schermo alle quali ha preso parte.

Auto si ribalta, Lia muore a 20 anni: arrestato il fidanzato per omicidio stradale