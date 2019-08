Dopo Antonella Clerici fatto fuori dalla Rai. Lo sfogo del conduttore

“Sono stato cacciato due giorni prima della presentazione dei palinsesti. Sono stato privato della possibilità di propormi ad altri editori, perché i palinsesti a Mediaset, Sky, Discovery e La7 erano tutti già fatti. Devo stare fermo un anno. Il direttore di Rai1 non mi reputa di suo gradimento, in barba ai risultati, al gradimento, all’apprezzamento sui social, in barba anche al telespettatore che paga il canone’’.

''Non mi vuole. Ne ha il diritto, me lo avesse detto tre mesi prima, mi sarei mosso. Ma non è andata così". Lo sfogo di Federico Quaranta è arrivato ai microfoni di Blogo. Federico Quaranta di Linea Verde racconta chiaramente di non essere gradito dal nuovo direttore che ha voluto rimpiazzarlo nonostante gli ottimi risultati raggiunti, con ascolti non solo alti ma anche in crescita. Al suo posto Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, mentre in estate, con la versione Grand Tour è guidato dalla coppia formata da Lorella Cuccarini e Angelo Mellone.









Una esclusione, quella di Quaranta, sorprendente e che ha fatto clamore, anche dalle parti di Viale Mazzini. Federico Quaranta, che è stato estromesso anche da Grand Tour, inoltre afferma di esser stato "non confermato" a due giorni dalla presentazione dei palinsesti; cosa che lo costringerà a stare fermo per un anno intero. Parlando del trattamento ricevuto dalla direttrice De Santis parla così anche di Antonella Clerici, dopo le grandi polemiche che l'hanno vista protagonista.





"Il perché non sono più il conduttore di Linea Verde è uno solo: il direttore di rete Teresa De Santis ha deciso che io non sia più il conduttore di Linea Verde. È nelle sue facoltà mettere alla conduzione dei programmi chi meglio le aggrada o le conviene. Io per lei non ero prioritario. E fino a qui non c'è niente da eccepire. Però, a mio parere, se uno fa bene, se uno raggiunge ottimi risultati di ascolto, con share davvero importanti, non millantati, dati ottenuti senza stratagemmi per alzare lo share, e con una controprogrammazione coi fiocchi, dovrebbe essere premiato".





Secondo il racconto dell’ex conduttore di Linea Verde, non solo non si è visto confermato senza preavviso, ma la direttrice della prima rete lo avrebbe del tutto ignorato. “Ho mandato un messaggio e non ho ricevuto risposta. Ho chiesto quattro volte di essere ricevuto, ma non ho mai ricevuto risposta”, afferma. E poi: “Ho chiamato il mio agente, Lucio Presta, e mi ha confermato che era proprio così. Mi ha detto che pensava che risultati e meritocrazia valessero: ‘A quanto pare, non devi lavorare tu, ma deve lavorare qualcun altro’. Io non ho niente contro Convertini. Sta lavorando? Sì. Sta facendo bene il suo lavoro? Abbastanza, senza contro-programmazione, con lo share del programma diviso”.