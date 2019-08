Diego Conte è rimasto nella memoria di tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Nel corso della trasmissione tantissime coppie si sono avvicendate. Alcune coppie sono scoppiate ma altre hanno trovato l’amore. E una è stata proprio quella formata da Diego Conte e Annalisa Michetti. Proprio così. Nonostante le perplessità mostrare all’epoca della ”scelta”, i due non hanno mai smesso di amarsi.

”Sono fidanzato con Annalisa e conviviamo ormai da parecchi anni. – aveva rivelatoqualche anno fa l’ex tronista in una lunga intervista rilasciata a Visto – Non penso ci sposeremo, sono contrario a questo genere di formalità. Questo ovviamente non esclude una famiglia, che oggi conta due gatti, Artemisia e Modi’, che amiamo come figli”. E così è stato. La coppia ha avuto una figlia, nata nel 2018. “La freccia più attesa di Cupido è stata scoccata ieri sera alle 22 e 44. Porta il nome di Ginevra . 3080 grammi di puro Amore. Mamma e papà ti amano alla follia! San Valentino celebra la vita!”, aveva scritto il neopapà sui social. (Continua a leggere dopo la foto)









”Io ho una gran voglia di avere una famiglia. – aveva detto Conte – A volte, quando non c’è Annalisa mi sento solo. Ho quasi 30 anni, ho lottato finora per farmi strada, però è inutile darsi tanto se non hai qualcuno vicino che condivide le tue giornate. Ma appena vedo che le cose con lei si sono un po’ stabilizzate, il prossimo passo è quello di un figlio. Del periodo Bulgari non vorrei parlarne più. Mi ha causato troppi dispiaceri”. ”Ma nonostante tutto, in questi anni, – aveva rivelato l’ex tronista – io e Annalisa non ci siamo mai persi di vista. Adesso abbiamo ritrovato una sintonia profonda e serena. In fatto di sesso andiamo alla grande, è una componente fondamentale del nostro rapporto”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Io ho la mia casa e lei vive a casa dei genitori, nella stessa città. Viene da me quando vuole, ma per ora non me la sento di avere un appartamento in due: e se litighiamo? Meglio le due case separate”. Nel 2016 i due hanno deciso di andare a convivere insieme a due gatti e la famiglia si è allargata con Ginevra. Oggi Diego Conte fa il dj e suona in tutta Europa.Dopo una breve parantesi davanti alle telecamere del piccolo schermo, Diego oggi lavora come autore televisivo. Ha collaborato con Sky, Mediaset, Rai, e per noti Format televisivi, senza abbandonare mai il lavoro di pittore. (Continua a leggere dopo la foto)





Nel 2007 ha recitato nel film “Bastardi” , di Federico del Zoppo. Ha partecipato ad Uomini e Donne nel 2004, come corteggiatore di Luana Di Bella. La bionda, però, gli preferisce Enrico Gatti. Così, nel 2005, Diego ritorna in trasmissione come tronista, affiancato da Francesco Lucchi. Il 30 maggio 2005 sceglie Annalisa Micchetti, studentessa di Giurisprudenza, già dichiaratasi innamorata del tronista.

