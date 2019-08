“Ora c’è lui!”. La conferma arriva da Elisa Isoardi. Una bella novità

Tra poche settimane, precisamente da lunedì 9 settembre, partirà la nuova edizione de ”La Prova del cuoco”, il cooking show della Rai più longevo della televisione italiana. Al settimanale ‘Tv sorrisi e canzoni’, Elisa Isoardi ha snocciolato in anteprima le novità della stagione. Quest’anno la messa in onda sarà più breve rispetto all’anno scorso. Se nell’edizione 2018/2019 Elisa Isoardi era solita aprire il programma culinario alle 11.30, dal 9 settembre i fornelli si accenderanno a partire dalle ore 12.00.

Ritroveremo una nuova scenografia e sicuramente delle new-entry nel cast. Tra i nuovi protagonisti del programma Rai la conduttrice troveremo qualcuno che sta molto a cuore alla conduttrice, che a inizio anno ha detto addio al fidanzato e premier Matteo Salvini. Nell'intervista rilasciata al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni" la Isoardi ha raccontato la nuova stagione del programma.









Elisa Isoardi, confermata nel cast di Ballando con le stelle 2020, ha annunciato che nella nuova edizione de La prova del cuoco il suo cane Zenit avrà un ruolo speciale. "Zenit parteciperà al programma perché da settembre avremo uno 'chef dog' che insegnerà a preparare ricette adatte a cani e gatti. – ha raccontato – Quindi scopriremo se possono mangiare le uova, quanto sale possiamo mettere nei loro pasti… Un tempo eravamo abituati a dare loro gli avanzi. Oggi, invece, c'è un'attenzione maggiore alla loro alimentazione. Cominciamo con uno spazio settimanale di almeno sei minuti. Poi vedremo come si evolverà".





La 36enne adora il suo barboncino toy. "Non voglio sembrare la classica matta che mette al primo posto gli animali, ma Zenit è veramente umano. Per tante persone, cani e gatti sono indispensabili", ha raccontato la 36enne al settimanale. "Cucino per lui, gli dedico molte attenzioni ai fornelli. Non uso sale, gli do carne tritata e pollo, una volta al mese del fegato cotto semplicemente in padella e non mangia dolci". E aggiunge.





“È educatissimo, un lord. Non so come ho fatto a farlo crescere così. Non salta sul tavolo, non sporca. Non ho figli ma se avessi la certezza di crescerli così educati, ne farei subito uno!”. La presentatrice confessa: “Dorme nel letto con me, sul cuscino. Anzi, gli devo fare spazio tra il muro e il cuscino e lui si adagia con le zampette protese verso di me. Proprio come una persona”. Elisa Isoardi ha precisato che lo spazio inizialmente avrà cadenza settimanale e durerà circa 6 minuti.

