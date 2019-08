Incidente a Bali per Federica Panicucci

L’estate di Federica Panicucci è un’estate da sogno. Dopo aver trascorso una vacanza alle Maldive, ora si è spostata a Bali, in Indonesia, sempre con il compagno Marco Bacini e i figli Sofia e Mattia Fargetta. In questi giorni non ha staccato del tutto la spina, anzi, ha mantenuto i contatti coi fan postando più e più volte foto delle sue vacanze mitologiche e del suo corpo che è uno spettacolo della natura. Federica Panicucci compirà 52 anni a ottobre ma non li dimostra…

E i suoi scatti in costume da bagno ne sono la prova. Ma le sue vacanze non sono state solo all’insegna del relax. E dopo i bagni, il sole, le foto e il riposo, è arrivato anche un momento di puro panico. E Federica Panicucci ha rischiato davvero tanto. Ma che cosa è successo? La bella conduttrice dai capelli lunghissimi (ma vi ricordate quanto li aveva lunghi negli anni ’80?) è caduta mentre tentava di fare una foto da pubblicare su Instagram. Continua a leggere dopo la foto









È proprio vero che i social sono pericolosi… Ed è lei stessa a raccontare l’accaduto nella didascalia di una foto che la vede ritratta seduta su un’altalena del resort dove alloggia: “Nel tentativo di fare una posa plastica sono pure caduta dall’altalena” ha scritto la Panicucci che però ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute con una Stories in cui ricorda cosa è successo. Innamorata di quello scorcio da sogno e di quell’altalena, ha chiesto a Marco Bacini di fotografarla. Continua a leggere dopo la foto





Ma, mentre saliva sull’altalena del club Med di Bali, la Panicucci ha messo male il piede (o mancato la seduta) ed è caduta. Avrebbe potuto farsi davvero male. Per fortuna, però, le è andata bene. Però si è spaventata assai. Quando si è ripresa, però, ha raccontato tutto ai follower. “Un angolo di paradiso! Ps… Nel tentativo di fare una posa plastica sono pure caduta dall’altalena. No comment!!! @marcobacini è ancora qui che ride”. Continua a leggere dopo la foto







I fan, dopo aver saputo che la Panicucci non si è fatta nulla, tornando a guardare il suo fisico che sembra finto da quanto è perfetto. “Posti meravigliosi …e seguirti è un piacere …e comunque marco è un fotografo fantastico!!!! ..e te bellissima come sempre” le scrive qualcuno. E ancora: “Sei stupenda”, “Che bella! Dovresti scrivere un libro per dirci come fai a mantenere questa forma…”, “Meravigliosa creatura spettacolo della natura” scrive un altro. Impossibile dargli torto…

