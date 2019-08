E torna a farsi sentire Giorgio Manetti. Qualche settimana fa il Gabbiano, cavaliere per eccellenza del trono over di Uomini e Donne, aveva annunciato a mezzo social che presto sarebbe tornato in televisione. Naturalmente i suoi fan e il pubblico di Uomini e Donne hanno subito collegato queste sue parole a un possibile ritorno in studio, da Maria De Filippi. Manetti, però, non aveva dato altri dettagli lasciando tutti col fiato sospeso.

Poi, verso la fine di luglio, si è iniziato a rumoreggiare su una sua possibile nuova avventura sempre in tv: Giorgio e Gemma Galgani (la sua storica ex) insieme alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione. La trasmissione in onda su Italia Uno tornerà verso la seconda settimana di settembre e per chi non la conoscesse vede un gruppo di ‘nerd’ confrontarsi con delle bellissime pupe, appunto. (Continua dopo la foto)









La terza edizione de La Pupa e il Secchione sarà condotta da Paolo Ruffini, che sarà affiancato da una giuria speciale che dovrebbe cambiare a ogni puntata. Ecco: secondo indiscrezioni, in uno dei nuovi episodi del reality potrebbero esserci proprio Giorgio Manetti e Gemma Galgani. I due, quindi, vestirebbero il ruolo di giudici e dovrebbero valutare le ‘prove’ dei concorrenti. Un gossip, questo, che è poi caduto nel dimenticatoio. (Continua dopo la foto)





Ma ecco che ora Giorgio torna con un nuovo annuncio su Instagram. Nel dettaglio, l’ex fidanzato di Gemma ha postato uno selfie accompagnato da questa didascalia: “Presto di nuovo insieme a voi, per divertirci con simpatia ma soprattutto con eleganza!”. Inutile dire che il post ha acceso in un istante la curiosità dei suoi tanti follower. E una non ha perso tempo e gli ha chiesto se lo rivedremo in televisione o al cinema. (Continua dopo foto e post)







“Tempo al tempo…”, è stata la replica del Gabbiano, che evidentemente non può o non vuole ancora parlare dei suoi nuovi progetti. Bisognerà quindi aspettare altre informazioni che magari arriveranno dal diretto interessato come in questo caso. Tra l’altro si vocifera anche Giorgio abbia rotto con la sua fidanzata e che, per trovare la sua anima gemella, l’ex cavaliere fiorentino sarebbe disposto a tornare al trono over. Sarà così?

