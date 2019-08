Ancora qualche settimana e Uomini e Donne tornerà in tv dopo la consueta pausa estiva. Ma nel frattempo i fan del programma seguono i protagonisti del dating show sui social e tra i personaggi più amati c’è sicuramente Ida Platano. A maggio scorso la dama ha chiuso – pare definitivamente – la storia d’amore con Riccardo Guarnieri e ora, a giudicare dai suoi post, sembra rinata. Oggi Ida è una donna single e felice che a Uomini e Donne non ha ancora trovato l’amore, ma un’amica vera sì.

È Gemma Galgani, volto storico del trono over. Le due hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale dedicato alla trasmissione e parlato della bellissima amicizia nata nello studio del programma di Maria De Filippi. Da quando si sono unite, non possono più fare a meno l’una dell’altra tanto che sono anche andate in vacanza insieme nei giorni scorsi. (Continua dopo la foto)









Gemma ha subito visto in Ida “una persona bella sia d’animo che d’aspetto”, ha svelato al magazine, mentre la Platano ha raccontato che all’inizio nutriva una sorta di timore reverenziale nei confronti della Galgani. Poi, lasciato il programma con Riccardo, “l’ho contattata su Instagram tramite un messaggio, ho messo qualche like ai suoi post… Alla fine, una volta uscita dalla trasmissione, ho chiesto alla redazione di poter avere il suo numero e così è nata la nostra amicizia, che è estremamente pura”. (Continua dopo la foto)





Di Ida Gemma adora “la sua sensibilità e il suo amore senza riserve” e si è resa conto di tenere davvero a lei quando era in crisi con Riccardo a Temptation Island Vip. “Ero in Egitto – ha detto Gemma – e c’erano problemi di connessione e io, invece di rilassarmi sotto al sole, ho messo sottosopra il villaggio dove soggiornavo affinché mi assicurassero la visione della puntata. Volevo sapere a tutti i costi come stesse proseguendo la loro permanenza nel programma”. (Continua dopo le foto)







Per Ida Gemma “è una vera amica, oltre a essere una donna intelligente e anche una persona che sa ascoltare tantissimo, sa dare consigli estremamente coerenti. Di amiche vere nella vita ce ne sono poche. Io mi ritengo una persona fortunata ad aver conosciuto Gemma, molto fortunata, e non ho alcuna intenzione di farmela scappare. Ho bisogno di lei. Gemma c’è sempre. Posso chiamarla a qualsiasi ora, lei c’è”. Dice anche che si sentono “5 o 6 volte al giorno, ci diamo il buongiorno e la buonanotte… Io mi sono aperta tantissimo con lei e ugualmente lei con me”.

