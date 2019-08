“Ma chi sono?”. Temptation Island Vip, arrivano i nomi delle coppie. Tutti delusi

È di pochissimi minuti fa il video, diramato tramite il profilo ufficiale di Temptation Island Vip 2019, che ufficializza la lista dei partecipanti alla seconda edizione del programma. Un viaggio nei sentimenti e nelle debolezze di uomini e donne, in formato però famoso, condotto per la prima volta da Alessia Marcuzzi dopo l’addio di Simona Ventura a Mediaset. Sono sei le coppie in gioco e non mancano già le polemiche sui social.

“Fortuna che è vip, non ne conosco uno” dice un appassionato, a cui ha fatto eco un’altra ragazza: “Erano più vip quelli che hanno partecipato alla versione normale!”. “Ma spero scherzate”, “L’unica vip è Alessia Marcuzzi” oppure per essere simpatici “L’unico vero vip sono io che li guardo da casa allora”. E ancora: “Ok, calma, dove sono i vip?”, “Beh, se ne conoscessi una di queste coppie sarei già a buon punto”, “Devo preoccuparmi se non ne conosco nessuno?”. Continua a leggere dopo la foto.









In effetti la lista delle coppie di Temptation Island Vip 2019 sono veramente molto strane e quasi sconosciute. Ci sono Natalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti, Pago, cantautore, e Serena Enardu, Ciro Petrone e Federica Caputo, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Damiano Er Faina e Sharon Macri, Anna Pettinelli e Stefano Andrea Macchi. Proviamo a capire meglio chi sono, soprattutto per spiegare a chi si aspettava un cast più famoso chi ha davanti e chi aveva creduto alle voci di una partecipazione di Delia Duran e Alex Belli. Continua a leggere dopo la foto.





Ciro Petrone lo abbiamo visto su Gomorra ma soprattutto alla quarta edizione de “La Fattoria” mentre Damiano Er Faina è una piccola, piccolissima a dire la verità, stella del web che odia e sputa sentenze dalla sua cucina. Famosa è invece Anna Pettinelli, anche se più che al suo volto dovrete prestare attenzione alla sua voce visto che è giornalista e conduttrice radiofonica di RDS. Serena Enardu invece la ricorderete come tronista a Uomini e Donne. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma, i veri vip a Temptation Island 2019 non sembrano esserci, ma siamo sicuri che lo spettacolo non mancherà. Anche perché Alessia Marcuzzi è più carica che mai per questa sua nuova sfida professionale, attraverso il successo di questa edizione passa anche la svolta della sua carriera.

Ilary Blasi assente al funerale di Nadia Toffa. Poi la foto online e le proteste dei fan