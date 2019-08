“Vergogna”. Funerale Nadia Toffa, ‘Le Iene’ contro i vip. Lo sfogo durissimo

Un duro atto di accusa arriva de Le Iene a Mediaset e al mondo della tv all’indomani dei funerali di Nadia Toffa. Una lettera, pubblicata da Dagospia, in cui tal Maurizio spara a zero su tutti coloro che avevano inondato i social di messaggi di solidarietà e vicinanza dopo la morte di Nadia. E che poi non si sono presentati al funerale. Una giornata di lutto quella di venerdì 16 agosto, giorno in cui è stato celebrato il funerale di Nadia Toffa, la giovane giornalista e conduttrice del programma Le Iene venuta a mancare lo scorso martedì 13 agosto dopo una lunga battaglia contro il cancro.

I funerali della giovane si sono tenuti alle 10.30 al Duomo di Brescia dove migliaia di persone sono accorse per dare un ultimo saluto alla dolce Nadia Toffa, la guerriera che ha lottato fino all’ultimo, sempre col sorriso sulla bocca. Il rito è stato celebrato da don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, che aveva annunciato su Facebook che questo era il volere di Nadia. (Continua a leggere dopo la foto)









“Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale. Mi costa molto, ma vado a Brescia volentieri e con grande riconoscenza. Partirò nel pomeriggio di Ferragosto per trovarmi in chiesa alle 10,30 del 16. Ho il dovere di portarle tutto l’affetto e la gratitudine degli abitanti della ‘Terra dei fuochi’”. Dopo il funerale il programma di Italia Uno ha fatto caso anche a chi non c’era, diffondendo una lettera, tramite Dagospia, molto amara. Nel mirino sono finiti Barbara d’Urso, Federica Panicucci, Jerry Scotti, Michelle Hunziker e altri vip. (Continua a leggere dopo la foto)





“Riflettevo – si legge nella lettera firmata da Maurizio della redazione de Le Iene – senza polemica, ma avvolto nel dolore nel aver perso una sorella, un’amica, una collega ed una risorsa preziosa: come mai tutti i conduttori ed i personaggi tv si sono affrettati a postare foto e messaggi meravigliosi per Nadia, ma poi il 16 agosto in Chiesa non si son visti?”. Nel messaggio, a questo punto, vengono citati nomi big: “Dov’erano la D’Urso, la Panicucci, la Hunziker, Gerry Scotti, Biagio Antonacci e la lista è così lunga da rabbrividire. Dirigenza Mediaset: zero”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Presidenza: zero. Restrelli e basta è un po’ poco per una donna che ha dato anima e corpo all’azienda, non trovi?”. Nella lettera a questo punto si affonda nuovamente su coloro che non si sono presentati ai funerali: “Scusami lo sfogo, ma a volte sarebbe bello vedere meno caz….te acchiappalike su Instagram e più gente vera che anche al 16 agosto ha lasciato lettini ed ombrelloni prendendo il primo volo per venire ad accarezzare solo per un istante la bara bianca di un’amica collega.” Infine la chiosa: “Scusami la rabbia, ma abbiamo amato Nadia fino alla fine e continueremo a farlo anche ora che fisicamente non c’è più.”

