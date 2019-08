“Che vergogna, non è giusto!”. Nadia Toffa, dopo i funerali scoppia la polemica

Una giornata di tristezza. Una giornata di lutto quella di venerdì 16 agosto, giorno in cui è stato celebrato il funerale di Nadia Toffa, la giovane giornalista e conduttrice del programma Le Iene venuta a mancare lo scorso martedì 13 agosto dopo una lunga battaglia contro il cancro. I funerali della giovane si sono tenuti alle 10.30 al Duomo di Brescia dove migliaia di persone sono accorse per dare un ultimo saluto alla dolce Nadia Toffa, la guerriera che ha lottato fino all’ultimo, sempre col sorriso sulla bocca.

Il rito è stato celebrato da don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, che aveva annunciato su Facebook che questo era il volere di Nadia: “Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale. Mi costa molto, ma vado a Brescia volentieri e con grande riconoscenza. Partirò nel pomeriggio di Ferragosto per trovarmi in chiesa alle 10,30 del 16. Ho il dovere di portarle tutto l’affetto e la gratitudine degli abitanti della ‘Terra dei fuochi’”. Continua a leggere dopo la foto









Quando la bara è arrivata fuori dalla Chiesa è scoppiato l’applauso, un applauso lungo e sentito, che sta a indicare tutto l’affetto che il pubblico nutriva per la iena. Gente commossa. Tante lacrime. Tanto dolore. Nessuna voglia di accettare la crudeltà del destino che quando vuole sa essere davvero feroce. La è stata seguita da molte testate giornalistiche con una diretta dal Duomo, ma c’è qualcosa che ha fatto indignare il pubblico. Continua a leggere dopo la foto





Il pubblico si aspettava un contributo di Mediaset o dalle sue pagine social ufficiali, ma così non è stato. E in tanti non hanno gradito quella scelta di Mediaset. Il dissenso corre sul web: “Perché i funerali di Nadia non sono in diretta?” si legge. “In tv non fanno vedere nulla, che tristezza” è stato un altro dei commenti. Alcuni si sono lamentati del fatto che alcune delle dirette disponibili non fossero all’interno della cattedrale. Se così fosse stato, tutti avrebbero potuto ascoltare le parole del parroco. Continua a leggere dopo la foto





Probabilmente, però, è stata la famiglia a chiedere riservatezza almeno in un momento doloroso e tragico come questo. È una delle ipotesi che si legge in rete. Alcuni commenti sono stati molto duri: “Non possiamo essere lì personalmente, ma volevamo partecipare da lontano, ci avete tolto questa possibilità. Vergognatevi”. La gente non ci sta. La gente voleva partecipare, anche se da lontano, all’addio a Nadia. Qualcuno si è lamentato del fatto che neanche Italia 1 abbia voluto trasmettere nulla.

