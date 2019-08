Nadia Toffa, la commozione di don Patriciello: “Tu come Gesù, amata e odiata”

Brescia si stringe al dolore dei familiari per l’ultimo addio a Nadia Toffa. Un lungo applauso ha accolto il feretro, giunto di fronte al Duomo di Brescia. Centinaia le persone radunate da questa mattina di fronte alla chiesa per assistere ai funerali di Nadia Toffa, scomparsa martedì scorso a soli 40 anni. “Per me oggi celebrare questa messa è molto difficile ma noi abbiamo un debito di riconoscenza nei confronti di questa ragazza – ha detto don Maurizio Patriciello nel corso dell’omelia – Nadia sei stata capace di mettere l’Italia in subbuglio in questi giorni, di unire il nord con al sud”.

"Tu sei stata amata perché hai amato la verità. Sei entrata nel cuore di tutti – ha continuato – Nadia non è stata solo stimata e apprezzata ma anche amata. Perché Nadia i social in questi giorni hanno parlano solo di te? Perché? Perché sei stata autentica, cocciuta, tosta, coraggiosa, una 'Iena' ma anche una colomba. Sei stata forte ma a me non me la dai a bere…".









E riprende: "Sei stata anche fragile. Nadia è arrivata là dove la gente era più maltrattata, bistrattata, dimenticata, è arrivata nella mia terra, la Terra dei Fuochi", ha ricordato don Patriciello. "Nadia sei stata anche amante della giustizia, sei arrivata là dove la gente era più maltrattata, bistrattata, dimenticata", ha continuato Patriciello, ricordando come la conduttrice fosse "dalla parte dei più deboli, dalla parte degli scarti della società".





E prosegue: "Certo aveva dei nemici, ma se tutti parlassero bene di voi preoccupatevi. Anche Gesù Cristo è stato messo in croce perché lui la testa non l'ha piegata mai. Quando vi mettete contro qualcuno, quando dite la verità, qualcuno ve la farà pagare. Nadia hai saputo fare del tuo lavoro una missione. Hai avuto il coraggio di chiamare il cancro con il suo vero nome dando coraggio a tanti malati oncologici. Qui ci sono tante mamme della Terra dei Fuochi, mamme che hanno dovuto accompagnare al Campo Santo i loro bambini", ha concluso.







Durante il funerale molti momenti toccanti con il viso di Nadia Toffa che passa nelle menti di ognuno. Un viso che in molti non dimenticheranno, per la sua forza d’animo, per il suo coraggio, per la capacità di fare sempre un passo oltre: nella giusta direzione.

