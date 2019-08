“Entra nel mondo del porno”. L’attrice cambia vita e in tanti aspettano di vederla all’opera

Da attrice Disney al porno, ma dietro la macchina da presa. Bella Thorne, dopo essere diventata famosa in tutto il mondo grazie ai film Disney, ora ha deciso di diventare anche regista, ma nell’ambito dei film per adulti. Bella Thorne, divenuta celebre grazie al ruolo di CeCe Jones in Shake it up, ha annunciato sui social di aver terminato le riprese di Her & Him, un film pornografico prodotto in collaborazione con la piattaforma per adulti Pornhub. Il primo film da regista di Bella Thorne, oltretutto in un settore non convenzionale, viene descritto così dai produttori: “Una sorta di Giulietta e Romeo in chiave moderna, sessualmente esplicito, che racconta due amanti sfortunati che provano un desiderio incontrollabile”.

Bella Thorne, invece, ha spiegato: “Ho pensato a questa idea: la relazione tra un uomo e una donna e le loro lotte per il controllo e il possesso dell’altro, e come questo si collega al mondo di tutti i giorni, ma dietro uno scenario sessuale”. Continua dopo la foto









Le poche immagini trasmesse sono comunque significative. Ci sono venature tra il thriller e l’horror, in stile Neon Damon di Refn, ma il genere principale sarà quello pornografico. Lo sfondo però sembra dare una sfumatura più violenta, stando a quanto emerge dal trailer. Non a caso, come dichiarato da Bella Thorne, aveva in mente un horror. Continua dopo la foto





Per nulla imbarazzata dal nuovo ruolo, Bella Thorne, 21 anni, ha aggiunto: “Se pensate che il porno non sia adeguato, mi dispiace, ma quelli inadeguati siete voi. Non fate sentire le persone inadeguate solo per essere appassionate di qualcosa”. Per ora c’è da dire che Bella Thorne ha ricevuto per il suo film porno da regista i complimenti del vice presidente di Pornhub, Corey Price, che ne ha elogiato creatività e immaginazione. Continua dopo la foto







Per chi vorrà vederlo il suo film sarà presentato per la prima volta all’Oldenburg Film Festival che si terrà in Germania dall’11 al 15 settembre. Lei è già entusiasta:”Girarlo è stato piuttosto interessante perché sul set abbiamo assistito a delle vere scene di sesso, cosa che non mi era mai capitata prima. Penso sia un ambiente piuttosto divertente”.

Ti potrebbe anche interessare: Nadia Toffa, l’ultima cosa che le Iene fanno per lei. Succede durante il funerale

fbq('track', 'STORIE');