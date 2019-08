Sorride Giordana Angi, dopo anni ha deciso insieme alla sorella minore di passare il Ferragosto come ai vecchi tempi: sono anni, ormai, che le due non trascorrono un’intera giornata insieme e la cantante di Casa non chiedeva di più dalla propria vita, dopo tutti gli impegni di lavoro che l’hanno assorbita completamente dopo il secondo posto ad Amici 2019.

Lo ha detto espressamente: si sarebbe presa una pausa dal lavoro. E ha pensato bene – anzi, benissimo! – di trascorrere il Ferragosto con sua sorella, come ha spiegato su Instagram: “Portare in vacanza mia sorella era uno dei miei sogni e non troverei eguale soddisfazione in nessu’altra cosa. È un po’ come ricompensarla di tanti piccoli vuoti, è un po’ come farle capire che su di me può contare, è un po’ come dirle ‘Non ti preoccupare, andrà tutto bene’. Abbiamo condiviso tanto e sono proprio quei momenti che ci accomuneranno per sempre. Sognate, non smettete mai. Far stare bene chi amiamo è impagabile. Vi riscrivo questo pomeriggio che ho una notizia da darvi… Buon ferragosto a tutti”. Continua dopo la foto









Giordana di Amici adesso potrà incontrare anche i suoi amici di una vita e quelli incontrati all’interno la scuola di Canale 5: con Alberto Urso, per esempio, ha un rapporto stupendo e, ogni volta che si incontrano, sono grasse risate! A proposito del tenore di Amici di Maria De Filippi: nelle ultime ore ha avuto un incontro con Tish e ovviamente il gossip è esploso! Si parlerà molto presto di un ritorno di fiamma o i fan dovranno mettersi l’anima in pace? Continua dopo la foto





Nata a Vannes, in Bretagna, nel 1994 Giordana Angi è cresciuta e vive a Latina da quando è una ragazzina. Durante i casting ha raccontato di aver deciso di diventare una cantante quando una notte ha sognato che Britney Spears le prediceva un futuro luminoso in tale ambiente. La sua prima esperienza televisiva risale al 2012, anno in cui ha partecipato a ‘Sanremo Giovani‘ con il singolo ‘Incognita Poesia’. Continua dopo la foto







Dopo quell’esperienza le è stata commissionata la colonna sonora dei titoli di coda di ‘Poker Generation’ film con Francesco Pannofino e Lina Sastri. Sembrava che la sua carriera fosse in piena ascesa quando Tiziano Ferro, colpito dal suo talento, ha deciso di prenderla sotto la sua ala protettrice e le ha prodotto il singolo ‘Chiusa con te’, preludio di una collaborazione più ampia che avrebbe dovuto portare alla pubblicazione di un intero album che, per il momento, non ha mai visto la luce. Nel 2018 ha scritto parte del pezzo ‘Senza Appartenere’ portato da Nina Zilli a Sanremo.

