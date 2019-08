Anna Falchi contro tutti: “Ecco perché sono sparita”. L’accusa è pesante

“Sono stata bandita dalla tv generalista”. Anna Falchi parla raramente, ma quando lo fa scuote tutto quello che ha intorno. La bellissima attrice e conduttrice manca dai radar televisivi veramente da molto tempo e tranne qualche fugace apparizione non è più stata protagonista di alcun progetto importante. Per questo ha deciso di parlare e in un’intervista al Corriere della Sera rilascia dichiarazioni molto importanti e fuori dal coro.

"Ho detto no a tutti i reality e conduco un programma di cucina su Telenorba, Anna e i suoi Fornelli. Da Roma, sono pendolare con la Puglia, dove ci sono gli studi. Mi ha voluta Antonio Azzalini, l'ex capostruttura di Rai, un altro che come me è stato bandito dalla tv generalista". Eppure i suoi calendari sexy, negli anni Novanta, vendevano tantissime copie, è stata protagonista di Festival di Sanremo insieme a Pippo Baudo, ha recitato in grandi film.









Qualcosa però è andato storto: "Non faccio parte di scuderie – spiega ancora Anna Falchi – non ho mai avuto un agente, non sono mondana, non vado alle cene. E sono difficile da piazzare, dicono. 'Troppo ingombrante, troppo iconica…'. Trovano tutte le scuse. Però non dispero mai che arrivi una sfida, meglio se in ambito culinario o calcistico. Nel weekend, continuo a seguire la Lazio per Quelli che il calcio". E se le si chiede di provare rammarico, risponde così: "Non mi sento perseguitata né sfortunata. Mi sento una persona normale, equilibrata, qualità che in tv mi era difficile trovare".





"Faccio molto la mamma, avendo una figlia di nove anni – spiega Anna Falchi – Però, a differenza di certe colleghe che dicono 'ho smesso per dedicarmi a mia figlia', io non ho mai potuto fermarmi. Prima lavoravo per ambizione, ora lavoro per guadagnare, cercando di mantenere una dignità artistica". Oggi la showgirl è impegnata con il deputato di Forza Italia Andrea Ruggeri, nipote di Bruno Vespa, e non ama parlare molto della sua sfera privata.





Infatti i due vivono molto lontani dai riflettori. “Stiamo insieme anche se io vivo con mia madre e con mia figlia. Vivere separati è un bel modo per nutrire l’amore e la gioia. E vivere con la mamma rende bello tornare a casa, trovare la cena pronta, la figlia in buone mani”. Insomma, Anna Falchi è una mamma a tempo pieno. E alla tv non ci pensa più.

