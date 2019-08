Gigi Marzullo ricoverato in codice rosso e operato d’urgenza. Le sue condizioni

C’è una news dell’ultima ora che tiene in agitazione il mondo dello spettacolo e della televisione. Gigi Marzullo è stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale “Moscati” di Avellino. Al pronto soccorso è arrivato in Codice Rosso ed è stato immediatamente trasportato nel reparto di medicina per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. La causa è una doppia ernia addominale. Stando a quanto filtra da ambienti vicini al noto conduttore l’operazione è riuscita in maniera perfetta e ora i medici hanno raccomandato riposo.

Il famoso volto della Rai era nella sua abitazione di Avellino, a riposarsi in questa settimana rovente di Ferragosto e a ricaricare le batterie in attesa della nuova stagione televisiva. Ad un certo punto ha accusato uno strano dolore addominale, che si è fatto via via sempre più forte. Subito è scattato l'allarme, con il pronto intervento degli operatori sanitari. A dare la notizia prima di tutti sono stati i giornali della zona dell'Irpinia.









Gigi Marzullo ha voluto ringraziare in prima battuta tutti coloro che lo hanno aiutato, in particolare i medici che lo hanno assistito in maniera immediata e che gli hanno permesso di ristabilirsi in fretta, non accusando più alcun tipo di dolore. Le forti fitte stavano diventando sempre più frequenti, fino a diventare insopportabili. Fortunatamente non ci sono state complicazioni e l'intervento è riuscito senza intoppi, per la gioia di tutti i familiari, immediatamente allertati. Tanta paura insomma, ma per adesso si può veramente tirare un sospiro di sollievo.





Come dicevamo in apertura, in questi giorni Gigi Marzullo si stava riposando prima di tornare a preparare la stagione televisiva 2019 2020. Che lo vedrà ovviamente protagonista del suo storico "Sottovoce", il programma notturno in cui il giornalista e conduttore intervista personaggi provenienti dagli ambienti più disparati: cinema, musica, teatro, libri. Celeberrima la sua "si faccia una domanda e si dia una risposta", un vero cult della televisione.





E chissà quale risposta darebbe Gigi Marzullo allo spavento che ha provato oggi. Forse userà uno dei suoi classici giri di parole per nascondere lo spavento e mascherare il tutto. L’augurio è che possa tornare più in forma di prima, per continuare a riposarsi innanzitutto e poi per affrontare la nuova stagione.

