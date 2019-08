Nadia Toffa, l’addio di Sabrina Paravicini: “In ospedale nessuno voleva parlare”

Non poteva mancare l’attrice Sabrina Paravicini nella folla di personaggi dello spettacolo che hanno salutato per l’ultima volta Nadia Toffa. La Iena, scomparsa due giorni fa, ha lottato per due lunghi anni contro un cancro e anche l’attrice di Un medico in famiglia, famosissima serie tv della Rai, ha dovuto affrontare un tumore. Così ha deciso di rendere omaggio alla conduttrice con un post Facebook veramente toccante.

In cui racconta l’atmosfera che si respirava in ospedale il giorno della scomparsa della iena bresciana. “’Sabrina, hai sentito di quella ragazza della televisione?’ Non dice la parola “morta” oggi per noi è una parola troppo dolorosa e il dolore ce lo portiamo dentro e fuori da troppi mesi. Le prendo la mano e le dico ‘si ho saputo e sono molto triste, ma ogni persona ha una storia diversa, ogni persona ha un futuro diverso, non abbia paura, stia tranquilla’”. Continua a leggere dopo la foto.









Il post che Sabrina Paravicini dedica a Nadia Toffa continua così: “Ieri in ospedale nella sala d’attesa c’era un silenzio irreale. C’era ancora molta gente nonostante fosse la settimana di ferragosto. Io dovevo fare il farmaco biologico di mantenimento. Si chiama Herceptin o Trastuzumab. Alle donne risultate positive al Her2 serve a prevenire un’eventuale recidiva. Si fa per circa un anno dopo la chemioterapia. Ho ritrovato le mie compagne di chemio. Ci siamo sorrise. Ieri nessuno aveva voglia di parlare. C’era molta tristezza nell’aria”. Continua a leggere dopo la foto.





“Una signora anziana a cui avevo regalato un turbante mi si è avvicinata. Le ho chiesto come stava, racconta. Lei guarda di lato dove ci sono la figlia e la nipote. Vengono sempre ad accompagnarla, non la lasciano mai sola. Lo so bene, non abbiamo paura per noi, il nostro pensiero di cura e di preoccupazione è per le persone che amiamo e che ci amano. Ci riguardiamo negli occhi. Ci siamo intese. Silenziosamente. Le lascio la mano”. Continua a leggere dopo la foto.





“L’infermiera la chiama per fare terapia. “Ci vediamo dentro” mi dice. “Certo” . Mi fa un sorriso mentre la figlia e la nipote la portano a fare chemioterapia. Fino a qui tutto bene”, conclude Sabrina Paravicini. Che sa bene cosa ha provato Nadia Toffa negli ultimi giorni della sua battaglia. E di certo non poteva non ricordarla.

