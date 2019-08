Nadia Toffa, l’ex Grande Fratello spiazza tutti: “Perchè non l’ho salutata”

Nadia Toffa non era una semplice conduttrice, una semplice Iena che andava ad indagare nei malaffari d’Italia. Era soprattutto una collega capace, un’amica sincera, una donna forte. Per questo i messaggi d’addio sono arrivati da qualsiasi parte: dalla televisione alla politica, dallo sport alla radio. Parole bellissime quelle di Maria De Filippi, così come quelle di Ilary Blasi, Barbara D’Urso, Paolo Calabresi. Eppure c’è qualcuno che va controcorrente.

L’ex concorrente del Grande Fratello, Jonathan Kashanian, ha infatti spiegato tramite una delle sue Instagram Stories, perché ha deciso di non pubblicare nessuna foto per ricordare Nadia Toffa, scomparsa proprio ieri dopo aver combattuto la sua battaglia contro il tumore. “Ho visto tutti questi post tutte queste foto, sai la caccia alla foto. Io sono sincero”. Inizia così la sua storia e gli spunti su cui riflettere sono veramente tanti. Continua a leggere dopo la foto.









“Io e Nadia Toffa non eravamo amici. Ci conoscevamo e ci salutavamo sempre con grande rispetto perché eravamo colleghi. Ho riflettuto se mettere una foto o un post però non mi sentivo abbastanza intimo e non volevo sembrasse che seguivo la scia. No, volevo fare una cosa più sentita su quello che provo”. Questo il ragionamento di Jonathan Kashanian, che poi si rivolge ai suoi followers: “A volte siamo veramente scemi, per esempio io mi perdo in un bicchiere d’acqua per un messaggio che aspettavo, per un lavoro che mi hanno disdetto o per una cosa che non sono riuscita ad ottenere, sono così severo con me stesso”. Continua a leggere dopo la foto.





“E poi non ci rendiamo conto che c’è gente che ci lascia così – dice Jonathan Kashanian – che lascia i suoi sogni e le sue speranze. Si ritrovano con la vita spezzata e questa cosa mi fa riflettere. Era giusto dedicare un pensiero a questa persona che ha lottato con dignità. Ho apprezzato questa sua voglia di farsi vedere comunque positiva nonostante tutto. È un bell’esempio da dare agli altri perché qualsiasi cosa brutta ci capiti dobbiamo lottare e mai arrenderci e accettare tutto con dignità. Cosa che Nadia Toffa credo abbia fatto”. Continua a leggere dopo la foto.





Il pensiero di Jonathan Kashanian su Nadia Toffa finisce così: “Quindi, amica non amica, collega non collega, lei è un bell’esempio da seguire”. In fondo meglio questa semplicità e questa sincerità, rispetto chi si riempie la bocca di belle parole. Senza averla mai conosciuta.

Nadia Toffa, il pensiero per la mamma prima di andare via