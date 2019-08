Sanremo 2020, “c’è lei”. Dopo la scelta di Amadeus, spunta un nome… convincente

Sanremo 2020, impazza il totonome. Se le direzione artistica è saldamente nella mani di Amadeus la squadra è tutta da fare. Certo è che neppure per il padrone di casa il percorso sembra essere agevole. Alzare la polemica era stato Morgan. Il cantante ha parlato di Amadeus come di grande professionista “ma è come chiamare un elettricista a riparare un lavandino, spero almeno che faccia dei quiz sulla musica – ha spiegato -. Oggi tutti si intendono di musica, ma la competenza è un’altra cosa. Però questo non interessa, tanto che avremo un esperto di quiz a Sanremo”.

Ma non ha risparmiato neanche Baglioni, perfetto, dice però "Io mi sarei vergognato al suo posto, a cantare i miei brani ogni tre minuti e a trasformare il Festival in un concerto di Baglioni" spiegando che aveva presentato un suo progetto assieme a Chiambretti che evidentemente non ha convinto la Rai. Insomma, nessuno è stato risparmiato.









In attesa di quello che succederà a Sanremo 2020, pare che Amadeus abbia messo gli occhi su Diletta Leotta. Lo rivela il settimanale 'Chi' Diletta Leotta, che sembra a un passo da Sanremo 2020, appare rinata con Daniele Scardina. È impossibile non notare l'intesa che c'è tra i due nelle foto pubblicate dal nuovo numero della rivista Chi. I due, che stanno trascorrendo momenti di sano divertimento e relax in barca in Sardegna, mostrano una forte complicità. La regina di Dazn si lascia andare come non mai.





Fa grandi tuffi e corre veloce in moto d'acqua con il suo nuovo compagno. Entrambi, però, ricordiamo hanno sempre dato risposte molto evasive sul loro rapporto. Ma, attraverso queste nuove foto, Chi va a confermare che c'è davvero un feeling speciale tra loro. Una vacanza perfetta, ma anche romantica, visto che vengono anche ripresi avvinghiati l'uno all'altra. Ed è anche impossibile non notare i grandi sorrisi della conduttrice. Infatti, la bella Diletta si mostra felice e spensierata insieme a Daniele.







Ma si tratta di un nuovo grande amore o di un semplice flirt? Questo è ciò che il settimanale oggi si chiede. C’è chi crede che si tratti solo di una ribellione da parte della Leotta, che fino a qualche mese fa era legata al manager Mammì. Si parla di un probabile momento di ribellione da parte di Diletta.

