“Insieme!”. Amici, Alberto e Tish beccati così: i fan adesso sognano

Hanno fatto discutere e parlare. Nessun come loro nell’ultima edizione di Amici. Belli, bravi e simpatici: Alberto Urso e Tish hanno conquistato il pubblico. Un affiatamento, il loro, che sembrava destinato a superare i banchi di scuola ma mai sbocciato fino in fondo. Almeno fino ad oggi. Si perché le due stelline di Amici si sono riviste scatenando la gioia infinita dei loro fan.

I cantanti, nel dettasglio. si sono incontrati a Riccione e con loro c’era una persona che conoscono molto bene. A quel punto sui vari social network sono iniziate a circolare delle nuove supposizioni su cosa possa essere accaduto tra i due quando facevano parte della scuola televisiva di Canale 5. E se la loro collega Giordana Angi ha deciso di staccare un po’ la spina per dedicarsi a sé stessa e alla famiglia, Tish e Alberto Urso si sono visti a Riccione. Con loro era presente anche il professore di canto di Amici di Maria De Filippi, Rudy Zerbi. Continua dopo la foto









Una volta che il trio si è ricomposto, i diretti interessati hanno deciso di immortalare che bel momento con uno scatto successivamente postato su IG. Al fianco della foto il giudice di Tu si que vales ha scritto questa didascalia: “Gioielli di famiglia”. Insomma, poco altro da aggiungere a quando già per altro detto durante l’ultima edizioni di Amici, destinata a passare agli annali come un delle migliori di tutti i tempi. Per qualità e protagonisti. Continua dopo la foto





Tish sta facendo discutere per una presa di posizione piuttosto forte: ha deciso di rimuovere dal proprio profilo Instagram tutte le foto e tutte le storie inerenti alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Qualche suo affezionato fan se n’è accorto ed ha chiesto alla cantante delle spiegazioni che sono presto arrivate. “Negli ultimi giorni alcuni di voi mi hanno scritto chiedendomi il perché dell’archiviazione delle foto di Amici dal mio profilo Instagram”. Continua dopo la foto







E ancora: “Sapete che tendo a non giustificare le mie scelte, spero sempre vengano capite col tempo ma in questo caso ci tengo, perché tengo ad Amici e a voi che grazie alla scuola mi avete conosciuto. Il perché sta tutto lì, nella parola scuola. Ci siamo passati tutti e pensare di poter rinnegare quel momento è impossibile. Troppe emozioni, persone, impegno per far finta non ci sia stata”. Che ci sia Alberto nel suo futuro?

Ti potrebbe anche interessare: Nadia Toffa senza pace, spunta la teoria complottista: “Ecco cosa l’ha uccisa”

fbq('track', 'STORIE');