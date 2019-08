“Straf**a, eccitante”. Nunzia De Girolamo, la foto è da capogiro: il fisico stende tutti

In vacanza in Kenia, Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia e, in precedenza, de Il Popolo della Libertà e del Nuovo Centrodestra. Dal 28 aprile 2013 al 27 gennaio 2014 Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del Governo Letta, si sta godendo una rigenerante vacanza in Africa. Famosa anche per la sua partecipazione a ”Ballando con le stelle”, il programma condotto da Milly Carlucci che vede personaggi famosi cimentarsi nella danza, la De Girolamo mostra sui social i suoi momenti di relax.

Immersa nella natura, talvolta a stretto contatto con gli animali, l’ex politica non manca di mandare frecciatine alle tante ‘bestie’ che dice di aver incontrato e di incontrare in Italia. Ma sono le foto dell’ex ministro a scatenare i suoi follower più accaniti. “Straf**a, belle gambe, sexy, eccitanti”, gli elogi tra i commenti si concentrano soprattutto su ciò che l’abito lascia scoperto nello scatto che la mostra in posa con un vestitino a motivo zebrato. “Ciao Nunziatiiiiii, vorrei dirti da uomo tante cose lecite, ma mi limito a dirti sei bravissima!”. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora i suoi follower si scatenano con commenti: “Complimenti per la tua eleganza e bellezza”, “Mi dispiace per il bel quadro ma vinci tu alla grande”, “Siamo in super forma, incantevole”, “Elegante, bellissima, intelligente, tenace… Quale dettaglio ho scordato?”, “Vero soprattutto i dettagli!!! Belli gli occhi, bella bocca, belle gambe…… Tanto bella!!! Tanti bei dettagli!!! Con una sfumatura: tanto DONNA!!!”. “Sei una bellissima zebra, sexy Nunzia, dolce, romantica, affascinante sensualità, una vera donna”. Insomma, non avrà vinto Ballando ma ha conquistato fascino e sensualità, tanto che qualcuno dice: “E menomale che non eri femminile”. (Continua a leggere dopo la foto)





Reduce del successo di Ballando con le Stelle, dove la sua personalità è stata da molti rivalutata anche grazie all’‘abbinamento’ con lo scoppiettante Raimondo Todaro, la De Girolamo si è presentata al pubblico in una veste un po’ diversa da quella a cui ci aveva abituati: più femminile e meno sulla difensiva, l’ex ministro ha mostrato a tutti il suo lato più ‘umano’ e sembra aver fatto centro nel pubblico italiano. (Continua a leggere dopo la foto)





Prima ricercatrice universitaria e avvocato, poi parlamentare di Forza Italia e nel 2013 ministro dell’Agricoltura nel governo Letta. Finché dopo le ultime elezioni politiche si è ritrovata fuori dal Parlamento (doveva essere capolista a Benevento, è stata catapultata nella lista bolognese, dove non è stata eletta). Così è diventata inviata e opinionista per Non è l’Arena di Massimo Giletti su La7, e nel 2019 ballerina in tv nello show di Milly Carlucci. Nel 2011 ha sposato il parlamentare del Pd Francesco Boccia, nel 2012 è nata Gea.

L’estate di Luigi Di Maio e Virginia Saba. Ghiacciolo e sexy effusioni on the beach